I ragazzi e le ragazze della Finass Assicurazione Atletica Viterbo in finale regionale nei Campionati di Società

02/06/2023 - 08:28



VITERBO - Sono state pubblicate da poco da parte della FIDAL Lazio, le classifiche regionali dei campionati di società che si sono in più prove sui vari campi gara a maggio 2023, e la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo brinda alla qualificazione alle finali, ottenuta sia dalla squadra femminile che maschile. La manifestazione che metterà di fronte i giovanissimi atleti delle prime 15 formazioni classificate M/F si svolgerà il 6 giugno 2023 presso l'impianto romano 'Nando Martellini' Stadio delle Terme di Caracalla.

La Finass nell'occasione non potrà sicuramente ambire alle posizioni alte di classifica ma presenterà numerose individualità in alcune gare del programma, che potranno cogliere anche il podio. Tra queste certamente la talentuosa Matilde Casini che ultimamente ha migliorato i primati provinciali nelle gare dei 60m. e degli 80m. con risultati cronometrici che la pongono nei primissimi posti delle classifiche nazionali.

Ottimo il lavoro svolto quest'anno con le categorie giovanili dai tecnici di riferimento della società, che hanno consentito ultimamente anche la conquista della finale dei CdS con i Cadetti. Complimenti agli atleti e agli allenatori da parte del presidente della Finass Giuseppe Misuraca. (G.M.)