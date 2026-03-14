I ragazzi della S.S. Lazio White Zucchero filato conquistano le finali di primo livello Dcps/Figc

Spareggio play off, battuta la formazione dellEvergreen 2-0

14/03/2026 - 17:43



ROMA - In una mattinata nuvolosa i ragazzi della S.S. Lazio White Zucchero Filato si aggiudicano lo spareggio playoff, battendo la formazione dell’Evergreen con il risultato finale di 2-0 e conquistando così il pass per le finali nazionali di primo livello del campionato paralimpico FIGC/DCPS, che si svolgeranno a Tirrenia (PI) il 18 e 19 aprile.

Una partita molto tesa quella disputata questa mattina al Centro sportivo Bettini di Cinecittà, a Roma, che ha visto un primo tempo di studio tra le due formazioni, andate al riposo sul punteggio di 0-0.

Rientrati in campo, gli “zuccherini” sono riusciti quasi subito a scrollarsi di dosso timori e paure, passando in vantaggio con Pierpaolo Bruzziches, che ha battuto il portiere avversario con un tiro angolatissimo.

Una volta sbloccata la partita, i viterbesi sono riusciti a liberarsi della tensione che li aveva attanagliati per tutto il primo tempo, gestendo l’incontro senza grandi patemi e trovando nel finale, con Abdel Elghereysy, la rete della tranquillità.

Alla prima esperienza i ragazzi di Zucchero Filato riescono così a raggiungere un obiettivo insperato all’inizio di questa avventura, confermando l’ottimo lavoro che lo staff tecnico svolge quotidianamente con questi ragazzi.

«Ora a Tirrenia dovremo affrontare squadre molto più forti e attrezzate, sia come rose sia come esperienza di campo, ma siamo convinti che qualsiasi risultato maturerà sarà per noi una festa. La vera vittoria l’abbiamo raggiunta oggi, con la conquista di un risultato che all’inizio del torneo sembrava insperato», afferma il presidente Fabio Barzellotti, che non nasconde l’ambizione di poter bissare questo inaspettato risultato anche con i ragazzi della U.S. Viterbese Zucchero Filato, che sabato 21 marzo 2026 proveranno a raggiungere le finali regionali sempre al Centro sportivo Bettini di Cinecittà.

Per la cronaca, oltre ai ragazzi della S.S. Lazio White, si qualificano per le finali nazionali Ecos e le finaliste del campionato regionale S.S.C. Napoli e S.C. Bari, quest’ultima laureatasi campione del campionato Centro-Sud di primo livello dopo aver battuto il Napoli nella finalissima.