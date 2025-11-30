I Lions battono il Prato e raggiungono il Perugia in cima alla classifica

Partenza difficile, il primo tempo si chiude sul 24 a 17 per gli ospiti

30/11/2025 - 19:48



CIVITA CASTELLANA - La partita finisce 44 a 31 per il Lions Alto Lazio, con 5 mete segnate, le stesse messe a segno dal Prato-Sesto.

Inizio in grossa difficoltà per i locali, Il Prato va a segno due volte, al 7’ ed al 10’ prima con una azione di mischia poi con una meta messa a segno dall’ala al centro dei pali, nessuna delle due viene trasformata.

Al 12’ ed al 17’ Lanzi e Milani ristabiliscono la parità delle mete e Fabbri con due trasformazioni porta avanti i Lions, vantaggio che si allunga con un ulteriore calcio piazzato da metà campo messo tra i pali da un Fabbri oggi infallibile.

Complice un cartellino giallo comminato a Duri, il Prato si porta in vantaggio con ulteriori due mete trasformate. Il primo tempo si chiude sul 24 a 17 per gli ospiti.

Al rientro in campo i Lions premono sull’acceleratore e prima con un calcio piazzato e poi con le mete di Raschi e Milani, entrambe trasformate conquistano il bonus e si mettono a distanza di sicurezza. Al 73’ un ulteriore giallo per i Lions, questa volta per Moretti, appena entrato in campo, permette al Prato di segnare al 40’ la quinta meta, ma prima Milani, oggi schierato a mediano di mischia, aveva suggellato la sua superba prestazione con la terza meta personale. Il Prato si è rivelata una compagine dal valore superiore alla sua classifica attuale, per i Lions buona prestazione in mischia chiusa, buona la pressione sul portatore di palla, placcaggi quasi sempre avanzanti, nota negativa la disciplina, due gialli presi per azioni sostanzialmente inutili.

Le formazioni

Lions: Fabbri, Morgantini, Digiacomantonio, Biagetti L., Garbuglia F., Crinò, Lanzi Garbuglia T., Malagigi, Crescimbeni, Santucci, Raschi, Duri, Ferilli.

In panchina ed entrati nel secondo tempo, Di Resta, Battaglini, Moretti, Spada, Ulisse, Basili, Biagetti F.

Prato: Fratini, Buscagli, Mescolini, Papucci, Dell’innocenti, Carafa, Parrini, Rabassi, Anedda, Boddi, Amerini, Ajello, Dardi, Pinzani, Sernissi.

In panchina ed entrati nel secondo tempo: Magni, Grossi, Casini Cerbai, Miniati, Natali, Nocentini.

7’ meta Prato, n.t., 9 meta Prato n.t., 12’ meta Lanzi tra. Fabbri, 17’ meta Milani tra. Fabbri, 23’ cp Fabbri, 30’ meta prato tra. 40’ meta Prato tra. 48’ cp Fabbri, 52’ meta Raschi tra. Fabbri, 63 meta Milani tra. Fabbri, 72’ cp Fabbri, 76’ meta Milani tra. Fabbri, 80’ meta Prato tra.

33’cartellino giallo Duri

73’ cartellino giallo Moretti

Arbitro sig. Grillo di Rieti