I Lions Alto Lazio Rugby Viterbo travolgono Firenze e restano a punteggio pieno

Partita chiusa già nel primo tempo con il netto vantaggio dei viterbesi, ora testa alla sfida contro lAmatori Rugby Olbia allo Stadio Sandro Quatrini

12/04/2026 - 18:14



VITERBO -I Lions erano saliti a Firenze con l’obiettivo di vincere per raggiungere il secondo traguardo di questo campionato, aggiudicarsi cioè, tutte le partite. È bastato un tempo, il primo chiuso sul 36 a 0 a liquidare la pratica; la squadra ha giocato come ha dimostrato di saper fare per tutte le sedici partite precedenti, velocità e chiusura degli spazi. Il Firenze non ha avuto mai la possibilità di mettere in difficoltà la difesa viterbese e di avvicinarsi alla linea di meta, al contrario, in diciannove minuti dalla meta di Garbuglia al nono minuto a quella di Milani al ventottesimo, intervallate da due altre segnature di Digiacomantonio e di Schirripa, i Lions hanno messo al sicuro il risultato, conquistato il punto di bonus e creato le premesse per un en plein prestigioso.

Poi i viterbesi si sono concessi quaranta minuti di relax ed il secondo tempo è stato frammentario, con poche azioni degne di nota e con una superiorità numerica che in certi momenti è stata di quindici contro dodici a favore dei Lions, che non è stata sfruttata. La seconda parte di gara è stata in equilibrio nel punteggio, cinque punti segnati per parte, fino all’ultimo minuto, quando una delle solite invenzioni, con giocata veloce, di Crinò, oggi player of the match, non ha permesso a Malagigi appena rientrato dalla panchina dei puniti di fissare il punteggio definitivo sul 48 a 5.

Adesso due settimane di riposo per preparare la grande festa di sabato 2 maggio, quando al Sandro Quatrini arriverà l’Olbia.