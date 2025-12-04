I Lions alto Lazio conquistano il primo posto

I giocatori della serie B sono carichi per lo scontro con il Siena di domenica prossima

04/12/2025 - 10:08



CIVITA CASTELLANA - Dopo aver raggiunto la vetta della classifica domenica scorsa con la vittoria sul Prato, la squadra di serie B dei Lions alto Lazio, incontrerà domenica prossima, in trasferta, il Siena. La squadra toscana ha sette punti in classifica, frutto di una vittoria e di un pareggio, ma le sfide tra queste due squadre hanno sempre una motivazione particolare. Alcuni anni fa si giocarono la promozione in serie B, andò bene ai viterbesi che vinsero sia in casa che in trasferta; lo scorso anno questa partita aprì il campionato e la sconfitta dei Lions, a tempo largamente scaduto, pregiudicò la promozione in serie A. Occorrerà quindi entrare in campo con la massima concentrazione evitando di ripetere i primi 20 minuti di domenica scorsa.

La squadra di serie C, giocherà, per inversione di campo, a Viterbo contro il rugby Terni; partita contro un avversario ostico, non tanto per il valore intrinseco della squadra umbra, ma perché i viterbesi sono ancora alla faticosa ricerca di un amalgama di squadra che consenta loro di esprimere il potenziale tecnico e fisico che non è inferiore alle concorrenti.

L'under 16, dopo l’inizio del campionato di domenica scorsa condito da una vittoria grande nei numeri e per il gioco espresso, affronta a Civita Castellana il Foligno, anch’esso reduce da una bella vittoria all’esordio. Sarà un ulteriore momento di verifica, contro un avversario sicuramente più consistente di quanto non sia stato quello di domenica scorsa, della crescita del gruppo. La under 16 può contare su oltre quaranta giocatori e con questi numeri gli allenatori possono lavorare per mettere in piedi, con i tempi dovuti, una squadra altamente competitiva.

Fermo il campionato della under 18, alcuni dei giocatori potranno essere impiegati con le squadre seniores.