I gruppi trekking sono l'idea perfetta per le vacanze all'aria aperta

09/02/2022 - 16:03



Una delle tendenze per i prossimi viaggi? Le vacanze all'aperto, a contatto con la natura, per respirare aria pura a pieni polmoni. Dopo il successo degli ultimi anni, i viaggi green si confermano un trend anche per le vacanze 2022. A contendersi il podio ci sono certamente i viaggi a piedi e in bici perché permettono ai viaggiatori di connettersi con la natura, di vivere una vacanza in modo lento, libero e sicuro, mantenendo quindi le distanze che la pandemia da Coronavirus ci ha imposto. Camminare, inoltre, è un ottimo modo per mantenersi in forma e certamente il modo migliore per vivere una vacanza di questo tipo è suddividere il percorso in tappe per scoprire luoghi sconosciuti, connettersi con le realtà locali e – perché no? - assaggiare anche prodotti tipici. Di certo i gruppi per trekking sono perfetti per trascorrere una vacanza unica e senza sorprese e Tramundi è certamente uno degli operatori turistici online leader per questo tipi di viaggi. Non solo c'è una notevole offerta di proposte, ma ogni percorso è stato pensato nei minimi dettagli tenendo conto dei desideri dei viaggiatori, combinando le tappe amate a quelle meno conosciute per far sì che ogni viaggio sia una nuova esperienza e una piacevole scoperta. Si può dunque pensare di partire verso l'Emilia Romagna per attraversare in cammino il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e scoprire il Monte Cusna, il Passo del Cerreto, la sorgente del Secchia e il lago del Monte Acuto da cui si possono ammirare le isole del golfo di La Spezia e dell'arcipelago Toscano. Un lungo percorso che porta al Passo della Cisa e al Santuario della Madonna della Guardia, patrona degli sportivi. In Lombardia c'è poi il trekking in Valmalenco che passa da tra i monti e i laghi del Pian del Lupo, della Val Sissone e dell'Alpe Fora per arrivare agli alpeggi e ai pascoli della Valmalenco, il tutto con tappa in rifugi accoglienti e una vista mozzafiato. Monti, mare e pascoli sono gli ingredienti del pacchetto sardo dedicato alla scoperta della Terra dei Pastori e che da Galtellì porta ai boschi di Funtana Bona. Lo sguardo è spesso rivolto al mare e alle sue bellezze, come Orosei, con la sua riserva naturale, il Monte Tuttavista o la Punta Corrasi, cima del Supramonte, che regala una vista incredibile sugli altopiani della Barbagia. Un'altra idea per scoprire le bellezze italiane in cammino è affrontare il trekking nella Valle d’Itria, in Puglia. Un percorso che attraversa la riserva naturale Bosco Selva, la splendida Alberobello e i suoi trulli, i borghi di Locorotondo e Cisternino, per poi arrivare alla città bianca di Ostuni. Il tutto associando al cammino delle tappe eno-gastronomiche, visite alle città e tuffi al mare.