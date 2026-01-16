Homecoming: il concept musical che unisce teatro e rock, sulle note dei Green Day

Sabato 24 Gennaio alle ore 21 al Teatro San Leonardo

16/01/2026 - 11:19



VITERBO - La potenza del rock incontra la forza del racconto teatrale in Homecoming il nuovo concept musical della compagnia Step Into The Sun Project, in scena con la travolgente energia della Kill The Dj -Green Day Tribute Band. Uno spettacolo che fonde musica dal vivo, narrazione e visione scenica.

Diretto da Giulia Palazzo e Michela Dattero, con i costumi di Giulia Onorato, Homecoming racconta la storia di tre ragazzi di periferia che decidono di lasciare tutto per inseguire la propria idea di felicità nella Grande Città. Un viaggio che si sviluppa attraverso le canzoni dei Green Day, eseguite dal vivo in inglese, mentre i dialoghi in italiano guidano lo spettatore dentro un percorso emotivo chiaro, diretto e coinvolgente.

Il mondo da cui fuggono i protagonisti è fatto di pubblicità invasive, fake news, modelli imposti e identità che si assomigliano sempre di più. Homecoming nasce come una riflessione contemporanea sul bisogno di libertà, di verità e di appartenenza, senza alcuna presa di posizione politica ma con un messaggio forte e universale: scegliere chi essere, nonostante tutto.

La Kill The Dj, una delle tribute band più riconosciute del panorama italiano, porta sul palco la potenza sonora e l'attitudine dei Green Day, trasformando ogni replica in un vero concerto rock, dove teatro e musica si fondono in un'unica, potente vibrazione.