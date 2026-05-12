Helene Di Maggio presenta 'Bomarzo e Mugnano di Tutti'

Grande partecipazione e idee per il rilancio del territorio

12/05/2026 - 10:07



BOMARZO - Grande partecipazione alla presentazione della lista 'Bomarzo e Mugnano di Tutti', guidata dalla candidata sindaco Helene Di Maggio. Un incontro molto che ha visto la presenza della vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini.

Nel corso dell'evento, che si è svolto sabato scorso, Helene Di Maggio ha illustrato i principali punti del programma amministrativo, mettendo al centro una visione di rilancio condiviso del territorio. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla riqualificazione del centro storico, al decoro urbano e alla valorizzazione di Palazzo Orsini, considerato un luogo simbolico da restituire alla piena centralità culturale e sociale della comunità.

Ampio spazio anche alle politiche sociali, con un'attenzione concreta verso le persone fragili e i giovani, oltre alla necessità di affrontare le criticità presenti nella frazione di Mugnano. Tra le proposte illustrate, anche la creazione di uno sportello dedicato all'intercettazione di bandi e finanziamenti regionali ed europei, con l'obiettivo di offrire nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Il filo conduttore dell'intervento della candidata sindaco è stato il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte collettive e la collaborazione tra tutte le associazioni del territorio, molte delle quali rappresentate all'iniziativa attraverso i propri presidenti e delegati. Un lavoro di squadra che punta a creare nuove occasioni di crescita sociale, culturale e turistica per Bomarzo e Mugnano.

Il prossimo appuntamento è previsto a Mugnano domenica 17 maggio alle ore 18.