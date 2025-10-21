CELLENO - Con l’arrivo di Halloween, torna con grande successo “Il Castello Stregato di Celleno”, l’evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra famiglie, curiosi e amanti del brivido.
In programma venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2025, dalle ore 17:00 alle 22:00, la manifestazione promette due serate indimenticabili all’insegna del mistero, della fantasia e del divertimento.
A fare da sfondo è Celleno, l'affascinante borgo medievale a soli 90 minuti da Roma, conosciuto come il “Borgo Fantasma” e inserito dal The Telegraph tra i paesi più belli d’Italia perduti nel tempo.
Un luogo sospeso tra storia e leggenda, che durante Halloween si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove ogni pietra racconta un segreto e ogni vicolo cela una sorpresa.
Per l’occasione, l’antico centro storico prenderà vita con scenografie mozzafiato, personaggi mostruosi e installazioni artistiche ispirate al mondo di Halloween.
L’iniziativa, pensata per famiglie, bambini e appassionati del mistero, offrirà un’esperienza immersiva capace di unire divertimento, tradizione e valorizzazione del territorio.
Tra le attrazioni principali figurano percorsi tra set spaventosi e misteriosi, grotte e personaggi mostruosi pronti a sorprendere grandi e piccoli, allestimenti terrificanti e installazioni luminose, animazione e laboratori per bambini, stand gastronomici con specialità locali, e mercatini artigianali a tema Halloween.
Un evento pensato per tutti, dove il fascino del mistero incontra la magia di Halloween in uno degli scenari più suggestivi del Lazio.
Biglietto d’ingresso: €5
Ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni