Halloween a Celleno, il Borgo Fantasma si trasforma nel Castello Stregato

Il 25 e 26 ottobre 2025 dalle ore 17:00 alle 22:00 a Celleno arriva Halloween al Borgo Fantasma

21/10/2025 - 09:49



CELLENO - Con l’arrivo di Halloween, torna con grande successo “Il Castello Stregato di Celleno”, l’evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra famiglie, curiosi e amanti del brivido.

In programma venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2025, dalle ore 17:00 alle 22:00, la manifestazione promette due serate indimenticabili all’insegna del mistero, della fantasia e del divertimento.

A fare da sfondo è Celleno, l'affascinante borgo medievale a soli 90 minuti da Roma, conosciuto come il “Borgo Fantasma” e inserito dal The Telegraph tra i paesi più belli d’Italia perduti nel tempo.

Un luogo sospeso tra storia e leggenda, che durante Halloween si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove ogni pietra racconta un segreto e ogni vicolo cela una sorpresa.

Per l’occasione, l’antico centro storico prenderà vita con scenografie mozzafiato, personaggi mostruosi e installazioni artistiche ispirate al mondo di Halloween.

L’iniziativa, pensata per famiglie, bambini e appassionati del mistero, offrirà un’esperienza immersiva capace di unire divertimento, tradizione e valorizzazione del territorio.

Tra le attrazioni principali figurano percorsi tra set spaventosi e misteriosi, grotte e personaggi mostruosi pronti a sorprendere grandi e piccoli, allestimenti terrificanti e installazioni luminose, animazione e laboratori per bambini, stand gastronomici con specialità locali, e mercatini artigianali a tema Halloween.

Un evento pensato per tutti, dove il fascino del mistero incontra la magia di Halloween in uno degli scenari più suggestivi del Lazio.

Biglietto d’ingresso: €5

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni