Guida Gambero Rosso, fioccano i premi per tre locali della Tuscia

Sono il Calice e la Stella, il Casaletto e l'enoteca Quattro Ruote

24/07/2022 - 05:45



VITERBO - Ancora riconoscimenti importanti per l'enogastronomia nella Tuscia. Riceve il premio del Gambero Rosso e della Regione Lazio Genius Loci (il Genio del luogo) l'Agriristoro il Calice e la Stella di Canepina. Riconferma Tre Gamberi l'Agristorante il Casaletto di Grotte Santo Stefano e ancora Tre Bottiglie per l'enoteca Quattro Ruote di Montalto di Castro.

'Vincere questo premio ed essere stati scelti come testimoni della qualità, tipicità del Lazio e della Tuscia è un onore che ripaga un percorso faticoso fatto di sacrifici, passione e amore per casa nostra - ha commentato Felice Arletti del Calice e la Stella'.

Il premio Genius Loci viene riconosciuto a quelle realtà che lavorano virtuosamente i prodotti del territorio laziale e provinciale e che quindi hanno come obiettivo principale la loro valorizzazione.

Sicuramente un riconoscimento importante per le tre attività viterbesi che hanno dimostrato come negli anni, attraverso l'impegno e l'innovazione si possano raggiungere traguardi importanti, frutto del lavoro di grandi maestri che sapientemente trasformano i piatti in creazioni di gusto.

Il Calice e la Stella è stato recentemente premiato con il Faccino Radioso e il premio Excellence, mentre il Casaletto è l'unico locale in Italia ad aver vinto tre gamberi per il ristorante e tre spicchi per la pizzeria. Ottimo risultato anche per l'enoteca Quattro Ruote a Montalto di Castro che per il secondo anno consecutivo riceve tre bottiglie sulla guida del Gambero Rosso, con un riconoscimento che lo attesta tra i migliori cinque wine bar della regione lazio

(FOTO:Carlo Zucchetti)