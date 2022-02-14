Guerra vince nel Disco con 41,81

Ottima performance dello juniores al primo anno di categoria

14/02/2022 - 09:55



VITERBO - Il Campo Sportivo Scolastico di Viterbo questa domenica 13 febbraio ha ospitato la seconda fase regionale del campionato italiano invernale di lanci con l’organizzazione della FIDAL Viterbo.

Presenti nella manifestazione anche alcuni atleti di casa dell’Atletica Alto Lazio e della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che si sono ben comportati nelle gare a cui hanno preso parte, soprattutto quelli delle categorie Allievi/e che hanno dovuto lanciare con gli attrezzi delle categorie assolute.

Su tutti l’ottima performance dello Juniores Giuseppe Guerra che si è aggiudicato con autorità la gara del Disco 1,750 Kg. con un lancio di 41,81. La misura ottenuta, che rappresenta anche il suo nuovo record personale, lo premia del paziente lavoro condotto con l’allenatore prof. Sergio Burratti e lo proietta tra i migliori specialisti della regione, pur essendo solo al primo anno di categoria.

Esordio nella categoria Allievi col Giavellotto da 800Gr. per Lorenzo Ticconi che ottiene alla sua prima uscita nei lanci l’ottima misura di 33,53 ed anche per Sara Passamonti che si migliora col Giavellotto da 600Gr. lanciando a 18,43.