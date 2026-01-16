Grifone Gialloverde-Sorianese, mister Chirieletti presenta la sfida

21ª giornata del campionato di Eccellenza Lazio domenica 18 gennaio alle ore 11

16/01/2026 - 10:54



SORIANO NEL CIMINO - La 21ª giornata del campionato di Eccellenza Lazio, quarta del girone di ritorno, mette di fronte domenica 18 gennaio (ore 11) Grifone Gialloverde e Sorianese. I padroni di casa arrivano all’appuntamento da terza forza della classifica con 35 punti, in piena zona play-off, mentre la Sorianese occupa la nona posizione a quota 29, all’interno di una graduatoria ancora compatta nella fascia centrale. La gara si disputerà a porte chiuse presso il Centro Logistico GDF di Roma, a causa di problematiche strutturali dell’impianto, e si inserisce in una fase del campionato in cui il peso dei punti si intreccia sempre più con la gestione dei momenti e delle energie.

Nel prepartita, mister Chirieletti si sofferma sul valore del Grifone Gialloverde e sulle complessità della gara.

Il tecnico rossoblù parte dal valore del Grifone Gialloverde, una delle realtà più strutturate del torneo: «Affronteremo una delle migliori rose del campionato. Per lunghezza, tecnica e fisicità è una squadra di livello altissimo, non a caso è in zona play-off. Era già ben costruita e ha inserito elementi di grande qualità, come Massella: questo chiarisce le loro ambizioni e il motivo per cui stanno restando stabilmente nelle zone alte.»

Una gara che, per la Sorianese, rappresenta un banco di prova particolarmente impegnativo: «Sarà un test difficilissimo, probabilmente più di tanti altri. Per crescere dovremo essere estremamente lucidi e attenti in ogni situazione, sia in fase difensiva che offensiva, senza trascurare i calci piazzati, dove servirà grande fisicità.»

Chirieletti si sofferma poi sul contesto generale del campionato, sempre più equilibrato: «Questo campionato ci sta insegnando che le partite vanno giocate sul campo e non in base alla classifica. Ogni domenica è tutto aperto. Interpretare bene una gara come questa sarebbe per noi un passo enorme nel nostro percorso, soprattutto sotto l’aspetto caratteriale e mentale.»

Infine, uno sguardo al precedente dell’andata e alle possibili chiavi della sfida: «All’andata facemmo una buona partita, ad armi pari. Oggi loro hanno qualche punto in più e questo cambia alcune dinamiche. Dovremo essere bravi nella gestione del pallone e nell’attenzione al dettaglio: credo che questa possa essere una chiave importante. È una partita piena di insidie, vista la caratura tecnica del Grifone, e servirà molta attenzione.»

Grifone Gialloverde–Sorianese sarà diretta da Christian Di Folca della sezione AIA di Frosinone, con Iulian Mihai Rotaru di Viterbo e Simone Nocente di Roma 1.