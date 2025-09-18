GreenCam, la piattaforma digitale per imprese e transizione green

La Camera di Commercio Rieti Viterbo presenta lo strumento gratuito per sostenere imprese e territori verso la sostenibilità ambientale e le Comunità Energetiche Rinnovabili

18/09/2025 - 19:28



VITERBO – La Camera di Commercio Rieti Viterbo, da tempo impegnata a orientare le imprese dell'alto Lazio verso scelte e processi ecosostenibili, presenta GreenCam (https://greencam.unioncamere.it/), la nuova piattaforma del Sistema camerale dedicata a transizione energetica, sostenibilità ambientale, economia circolare.

Questo strumento, finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell'accordo di cooperazione tra Unioncamere e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è un servizio gratuito di accompagnamento dedicato alle piccole e medie imprese, e in generale ai territori, finalizzato all'informazione completa su tematiche relative al miglioramento delle condizioni ambientali ed energetiche.

GreenCam, attraverso materiali e video pillole di approfondimento, eventi sul territorio, esperti e simulazioni, si configura come uno spazio digitale entro cui le PMI accedono e ricavano le informazioni che maggiormente interessano loro nell'ambito della sostenibilità ambientale, transizione energetica.

Inoltre GreenCam consente di informare e formare i soggetti territoriali con interesse sull'implementazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Particolarmente innovativo e utile è il servizio di simulazione di prefattibilità di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), denominato CERCam, in cui le PMI che vi accedono, inserendo una serie di dati specifici, sviluppano automaticamente un report utile ai fini di una valutazione di fattibilità tecnica ed economica di una CER, da costituire o già costituita, fornendo anche gli incentivi e i benefici economici attualmente disponibili.

Oltre a ciò, GreenCam ospita il cosiddetto GreenHub istituzionale, una sezione di orientamento che rimanda con un semplice click ai principali siti istituzionali (ENEA, GSE, RSE) che offrono servizi verticali in ambito green. La Mappa delle CER consente sia di avere una visione generale dell'andamento di questo innovativo fenomeno d'aggregazione territoriale, sia di segnalare la nascita di una Comunità energetica, mediante uno specifico template da compilare (realizzato da RSE).