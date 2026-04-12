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Grande apertura della stagione outdoor a Viterbo con il Trofeo Concorsi
Al Campo Scuola ottime prestazioni per gli atleti del Lazio nella prima gara stagionale del comitato provinciale Fidal
12/04/2026 - 14:47

VITERBO - Bel pomeriggio di sport a Viterbo sabato 11 aprile dove presso l'impianto del Campo Scuola si è disputato il 'Trofeo Concorsi' con gare di salti e lanci, che ha aperto ufficialmente la stagione agonistica 2026 Outdoor del Comitato provinciale della FIDAL di Viterbo. Buona la presenza di atleti e società provenienti da tutto il Lazio ed alcuni atleti di fuori regione a contendersi i numerosi trofei messi a disposizione dagli organizzatori nelle varie categorie con gare gestite interamente dal Gruppo Giudici di Viterbo. Presenti in gara numerosi atleti della Finass Assicurazioni e della Play Energia di Viterbo, capaci di buone prestazioni, vincitori in molte gare, quasi sempre sul podio e fautori di numerosi record personali che sono di buon auspicio per il prosieguo della stagione agonistica.

Per la Finass Atletica Viterbo buone prestazioni per Giorgia Piergentili che vince Quadruplo e Peso; Tommaso Chiodi vincitore nel peso, Matteo Formica 2,40m. nell'asta, Lorenzo Burzilleri al record personale nel martello, Riccardo Forte 2° nel triplo, Tommaso Iacobazzi vincitore del quadruplo, Daniele Paggio 1° nel peso, Valentina Montella 2^ nel triplo, Stella Terzoli 3^ nel peso e Sara Nicolardi all'esordio nella gara di martello. Per La Play Energia in evidenza Andrea Spiti che vince il triplo con 13,05m. e l'asta con 3,30m., Matilde Bertini che con 1,62m. nell'alto realizza il suo nuovo record personale ed il minimo di partecipazione per i campionati italiani di giugno a Grosseto, Erica Ciatti che vince nell'asta con 3,10m. e Tommaso Peroni al personale nell'alto con la misura di 1,81m. Nell'asta allievi vince Muhammad Tayyab con 3,30m., Ainur Vigiani vince nel peso allieve con 7,24m. e Massimo Rapposelli vince il peso Junior con 9,43m. Matilde Casini vince nell'asta allieve con 2,60m. ed è 2^ nel triplo con 10,18m. 3^ la compagna di squadra Caterina Zamboi con 10,11m. Buona misura nel triplo per Melita Bertoccini con 10,45, Tommaso Montanini con 11,40m., Andrea Forte 1,50m. nell'alto e 9,37m. nel peso, e Lorenzo Paris 2,60m. nell'asta. (G.M.)




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