Gran finale di stagione per le ragazze della Under 19

Domus Mulieris Viterbo in campo a Fiumicino per la Final Four che decreterà la squadra campione

19/04/2026 - 10:29



VITERBO - Sono rimaste solo quattro squadre a giocarsi il titolo regionale della categoria under 19 femminile e tra loro, grazie ad una stagione fin qui ottima, ci sono anche le ragazze della Domus Mulieris Viterbo, pronte a scendere in campo a Fiumicino dove è stata organizzata la Final Four che decreterà la squadra campione.

In questo lunedì pomeriggio il programma prevede come prima sfida quella tra il favoritissimo Frascati e la Stella Azzurra Roma Nord mentre a seguire, dalle 18:30, toccherà alla Domus Mulieris contro il San Raffaele Roma dare vita ad una sfida molto attesa, già andata in scena in due occasioni nel corso della seconda fase con un bilancio in parità. Dopo il successo per 57-56 delle romane all’andata, nella gara di ritorno c’è stato il riscatto delle viterbesi, capaci di imporsi per 68-58 e di volare verso il secondo posto finale nel girone.

Questa volta si tratterà di un match senza appello, che metterà in palio un posto nella finalissima in programma il giorno successivo, martedì 21 aprile, sempre a Fiumicino, quando si giocherà per il primato del Lazio: “Arriviamo carichi a questo appuntamento – commenta il tecnico Carlo Scaramuccia – con la consapevolezza di esserci allenati bene in questi giorni e di avere carte importanti da giocare per ottenere un risultato che sarebbe davvero incredibile. Tra le quattro protagoniste la principale favorita è Frascati, imbattuta in tutta la stagione, ma si giocano gare ad eliminazione diretta e credo che tutto possa accadere. In semifinale ci troveremo davanti un’avversaria ostica come San Raffaele, ci siamo sfidati già due volte quest’anno e sono sempre state partite equilibrate, quindi credo che sarà determinante il livello di attenzione e di concentrazione che sapremo mettere in campo perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza”.

Buone notizie dall’infermeria per lo staff tecnico che potrà avere a disposizione tutte le giocatrici. La sfida tra Domus Mulieris e San Raffaele sarà arbitrata dai signori Silvio Faro di Tivoli e Lorenzo Deriu di Roma.