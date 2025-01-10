Graffignano punta sulla storia: al via i lavori per il recupero dei lavatoi comunali

Grazie a un finanziamento regionale di 100.000 euro, prende il via lintervento di restauro

10/01/2025 - 06:34

di Serena D'Ascanio

GRAFFIGNANO - Il Comune di Graffignano annuncia con entusiasmo l’avvio dei lavori di recupero e manutenzione straordinaria dei lavatoi comunali, un progetto cruciale per la tutela del patrimonio storico e culturale del territorio.

Grazie a un contributo straordinario di 100.000 euro erogato dalla Regione Lazio, i lavatoi saranno rinnovati e valorizzati, restituendo ai cittadini un luogo di grande significato simbolico, legato alla memoria collettiva e alla vita comunitaria del passato.

Il progetto prevede interventi mirati a preservare l’integrità architettonica della struttura, migliorandone al contempo la fruibilità. L’obiettivo è trasformare i lavatoi in uno spazio di incontro e condivisione per la comunità locale, unendo storia e contemporaneità.

'Questo intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione del nostro territorio e per il recupero della nostra storia', ha affermato il Sindaco Piero Rossi. 'È un segnale concreto di attenzione verso il nostro patrimonio culturale e verso la qualità della vita dei nostri cittadini'.