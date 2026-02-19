Gradoli, Arianna Meloni al Pranzo del purgatorio

Fratelli dItalia di Viterbo: un segnale importante di attenzione verso il nostro territorio

19/02/2026 - 11:41



GRADOLI - L'onorevole Mauro Rotelli, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, il capogruppo FdI al Comune di Viterbo Laura Allegrini e il coordinatore provinciale Massimo Giampieri parlano della presenza di Arianna Meloni al Pranzo del purgatorio: 'Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento ad Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, per aver preso parte al tradizionale Pranzo del purgatorio di Gradoli”.

“La sua presenza ha rappresentato un segnale importante di attenzione verso il nostro territorio e verso una comunità che custodisce con orgoglio una delle tradizioni più antiche e identitarie del Lazio. Il Pranzo del purgatorio, cui già nel 2019 aveva partecipato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e lo scorso anno il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, non è soltanto un momento conviviale, ma un appuntamento che unisce fede, storia e senso di appartenenza, rinnovando ogni anno valori profondi di solidarietà e memoria”.

“La partecipazione di Arianna Meloni ha testimoniato la vicinanza concreta di Fratelli d'Italia ai territori, ai borghi e alle realtà locali che costituiscono il cuore autentico della nostra Nazione'.