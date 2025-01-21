'Gli agenti della polizia locale sono garanzia di sicurezza e ordine'

Le parole della sindaca Frontini per i festeggiamenti di San Sebastiano

21/01/2025 - 08:22



VITERBO - La città di Viterbo ha celebrato ieri mattina San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. La cerimonia religiosa, officiata dal vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza, si è svolta all'interno della cattedrale San Lorenzo, alla presenza delle massime autorità cittadine, tra cui il prefetto Gennaro Capo. A rappresentare il Comune di Viterbo la sindaca Chiara Frontini, il comandante della Polizia Locale Mauro Vinciotti, gli assessori Emanuele Aronne, Rosanna Giliberto, Giancarlo Martinengo, il consigliere comunale delegato alle politiche per la sicurezza integrata Umberto Di Fusco e il consigliere comunale delegato alla protezione civile Eros Marinetti, insieme a numerosi consiglieri comunali.

La sindaca Frontini ha rivolto un sentito messaggio di ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Locale. Queste, in sintesi, le parole della prima cittadina a seguito della cerimonia. 'La celebrazione religiosa, officiata dal vescovo Piazza, ci ha offerto un momento di riflessione e di unione, ricordandoci i valori che guidano il vostro prezioso lavoro: il senso del dovere, la dedizione e il servizio alla comunità. Siete un punto di riferimento per i cittadini e una garanzia di sicurezza e ordine, sia quando riaccompagnate a casa un bambino di appena due anni, sia quando gestite un'emergenza significativa com'è stata quella della bomba dello scorso 7 maggio.

La Polizia Locale rappresenta un ponte tra l'amministrazione e i viterbesi, un esempio concreto di come il dialogo e la vicinanza possano fare la differenza. Oggi, oltre a occuparvi del rispetto del codice della strada e della viabilità, siete chiamati a fronteggiare nuove sfide, come la tutela dell'ambiente, il contrasto al degrado urbano e la repressione dell'abusivismo abitativo e commerciale. E quindi controlli contro l'abusivismo abitativo, controlli per il rispetto delle ordinanze antibivacco, turni a piedi nel centro storico, organizzazione del progetto del Vigile di quartiere, sanzioni ambientali per gli abbandoni e lo scorretto conferimento dei rifiuti. Tutte priorità di una città che pone la domanda di una maggiore sicurezza urbana al centro della propria agenda istituzionale, politica ed amministrativa. Come amministrazione stiamo garantendo nuovi investimenti strutturali, materiali e formativi, tra cui anche il progetto di formazione nell'utilizzo della lingua dei segni e l'attivazione della nuova App di comunicazione tra polizia locale e persone sorde, che presenteremo domani. Il mio grazie di cuore per tutto ciò che fate e che continuerete a fare'.

Il comandante Vinciotti, nell'ambito del suo intervento durante la celebrazione religiosa, ha inoltre fornito e illustrato alcuni importanti dati, relativi all'attività portata avanti dalla Polizia locale nell'anno da poco concluso. 'Nel corso del 2024, la Polizia Locale di Viterbo ha intrapreso un importante percorso di ammodernamento, possibile grazie al sostegno dell'amministrazione comunale, ma anche della Regione Lazio e del Ministero dell'Interno, attraverso partecipazione a bandi e concessione di finanziamenti che verranno utilizzati nel corso dell'anno corrente.

Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Viterbo abbiamo assunto tre nuove unità di personale, che si aggiungono alle 5 assunte nel 2023. Con fondi comunali e regionali è stato cofinanziato l'acquisto di nuovi motocicli che aumenteranno le capacità operative.

Inoltre, attraverso il Fondo Unico Giustizia del Ministero dell'Interno, abbiamo reperito le risorse necessarie per attuare, nel corso del 2025, un ammodernamento significativo della nostra centrale operativa. Sempre con i fondi FUG, potenzieremo il nostro sistema di videosorveglianza, elemento essenziale per garantire una maggiore sicurezza sul territorio. Grazie al sostegno della Regione Lazio acquisiremo presto la capacità di operare con droni, un passo avanti che ci consentirà di svolgere attività di monitoraggio e controllo in modo innovativo ed efficace.

Sempre grazie alla Regione Lazio, stiamo lavorando per rendere il nostro servizio ancora più inclusivo ed efficace nei confronti delle persone sorde. Stiamo formando il nostro personale all'utilizzo della LIS – lingua dei segni italiana - e LIST – lingua dei segni tattile.

Parallelamente, in collaborazione con Emergenza Sordi aps, stiamo acquisendo un applicativo che consentirà alla centrale operativa di dialogare direttamente con i cittadini sordi, garantendo una comunicazione più diretta e accessibile'.

In ambito operativo – prosegue il comandante - la Polizia Locale, nel 2024, ha accertato violazioni al codice della strada per un totale di 1.570.000 euro, registrando un incremento di oltre il 15% rispetto al 2023. Preme sottolineare che l'incremento non è stato solo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo: grande attenzione è stata posta sulle violazioni che maggiormente provocano incidenti stradali. Tra queste 65 casi di guida con patente scaduta, 645 casi di omessa revisione del veicolo, 11 casi di motociclisti o ciclomotoristi senza casco, 120 casi di mancata precedenza all'incrocio, 72 casi di mancato uso delle cinture di sicurezza, 155 casi di uso del cellulare o di altri apparecchi elettronici durante la guida.

Sono state inoltre rilevate e sanzionate 292 violazioni amministrative in materia di commercio, polizia amministrativa, edilizia e ambiente. Di particolare rilievo i controlli contro l'abusivismo commerciale, a tutela dei consumatori, e i controlli edilizi, che proteggono il territorio dall'edificazione selvaggia. Sul fronte ambientale, il Corpo si è impegnato nella lotta all'abbandono dei rifiuti: nonostante le difficoltà investigative, in 80 casi è stato possibile risalire alla provenienza dei rifiuti, identificare i trasgressori e procedere con le sanzioni.

Questi risultati testimoniano un impegno costante nella tutela della legalità, della sicurezza stradale e dell'ambiente, a beneficio della comunità'.