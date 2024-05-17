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Giulio Zelli nominato Commissario del Circolo FdI di Monterosi
17/05/2024 - 17:40

MONTEROSI - Il coordinamento provinciale Fratelli d'Italia Viterbo è lieto di annunciare la nomina di Giulio Zelli a Commissario del Circolo di Monterosi.

Giulio Zelli, membro del Consiglio Regionale del Lazio e già Assessore a Vetralla, porta con sé un patrimonio di esperienza e competenza che sarà prezioso per il nostro partito e per il territorio di Monterosi.

La sua nomina rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle attività del partito a livello locale, promuovendo la nostra visione e i nostri valori nel cuore della comunità di Monterosi.

A nome di tutto il coordinamento provinciale, esprimo i miei migliori auguri di buon lavoro a Giulio Zelli. Sono sicuro che, grazie alla sua esperienza e alla sua passione, saprà portare avanti con successo gli obiettivi di Fratelli d'Italia, contribuendo al bene della nostra comunità.

Massimo Giampieri

Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia Viterbo




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