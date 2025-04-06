Giubileo 2025, 26 treni aggiuntivi per la linea FL3 Viterbo-Roma Tiburtina

Iniziati i rinforzi del trasporto ferroviario regionale, per agevolare pellegrini e cittadini, riguardanti anche la tratta del nord del Lazio

06/04/2025 - 16:29



ROMA – In occasione del Giubileo 2025, la Regione Lazio ha annunciato un significativo potenziamento del trasporto ferroviario regionale nei fine settimana, a partire da domenica 6 aprile. Tra le linee più coinvolte spicca la FL3 Roma Tiburtina – Cesano/Viterbo, con 26 treni aggiuntivi, pensati per migliorare la mobilità dei tanti pellegrini e turisti attesi nella Capitale e nei luoghi di culto del Lazio.

La nuova programmazione, frutto della collaborazione tra Regione Lazio e Trenitalia, prevede nel complesso oltre 110 treni supplementari nel weekend, distribuiti su diverse direttrici regionali, ma con particolare attenzione alle tratte a maggiore afflusso.

Oltre alla linea FL3, i rinforzi riguarderanno anche:

• 20 treni per il collegamento Roma Termini – S. Pietro – Aurelia

• 22 treni per la FL1 Fiumicino Aeroporto – Roma Ostiense

• 23 treni per la FL4A Roma Termini – Castel Gandolfo/Albano

• 10 treni per la FL5 Roma Termini – Civitavecchia

• 6 treni per la FL7 Roma Termini – Latina/Formia

• 2 treni per la FL8 Roma Termini – Nettuno

• 2 treni per la FL7 Roma-Napoli (a partire dal 7 aprile)

Confermati per tutto il 2025 anche i due treni Leonardo Express notturni, attivi in via sperimentale da settembre 2024, con partenza da Roma Termini alle 23:35 e ritorno da Fiumicino Aeroporto alle 00:23.

«Con il rafforzamento dei treni, in particolare sulla linea FL3, garantiamo al meglio il trasporto pubblico in vista dell’eccezionale flusso di turisti e pellegrini verso i luoghi sacri della Capitale e del Lazio», ha dichiarato Fabrizio Ghera, assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio. «Ringrazio Trenitalia per aver accolto la nostra proposta: il potenziamento del servizio porterà vantaggi concreti anche ai cittadini, che nei weekend potranno contare su un’offerta rafforzata e più efficiente».

TUTTE LE FERMATE FL3 Viterbo - Roma Tiburtina

Viterbo Porta Fiorentina

Viterbo Porta Romana

Tre Croci

Vetralla

Capranica-Sutri

Oriolo

Manziana-Canale Monterano

Bracciano

Vigna di Valle

Anguillara

Cesano di Roma

Olgiata

La Storta-Formello

La Giustiniana

Ipogeo degli Ottavi

Ottavia

Roma San Filippo Neri

Roma Monte Mario

Gemelli

Roma Pineta Sacchetti

Roma Balduina

Appiano

Appiano-Proba Petronia

Valle Aurelia

Roma San Pietro

Quattro Venti

Roma Trastevere

Roma Ostiense

Roma - Lido

Roma Tuscolana

Roma Tiburtina