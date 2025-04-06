ROMA – In occasione del Giubileo 2025, la Regione Lazio ha annunciato un significativo potenziamento del trasporto ferroviario regionale nei fine settimana, a partire da domenica 6 aprile. Tra le linee più coinvolte spicca la FL3 Roma Tiburtina – Cesano/Viterbo, con 26 treni aggiuntivi, pensati per migliorare la mobilità dei tanti pellegrini e turisti attesi nella Capitale e nei luoghi di culto del Lazio.
La nuova programmazione, frutto della collaborazione tra Regione Lazio e Trenitalia, prevede nel complesso oltre 110 treni supplementari nel weekend, distribuiti su diverse direttrici regionali, ma con particolare attenzione alle tratte a maggiore afflusso.
Oltre alla linea FL3, i rinforzi riguarderanno anche:
• 20 treni per il collegamento Roma Termini – S. Pietro – Aurelia
• 22 treni per la FL1 Fiumicino Aeroporto – Roma Ostiense
• 23 treni per la FL4A Roma Termini – Castel Gandolfo/Albano
• 10 treni per la FL5 Roma Termini – Civitavecchia
• 6 treni per la FL7 Roma Termini – Latina/Formia
• 2 treni per la FL8 Roma Termini – Nettuno
• 2 treni per la FL7 Roma-Napoli (a partire dal 7 aprile)
Confermati per tutto il 2025 anche i due treni Leonardo Express notturni, attivi in via sperimentale da settembre 2024, con partenza da Roma Termini alle 23:35 e ritorno da Fiumicino Aeroporto alle 00:23.
«Con il rafforzamento dei treni, in particolare sulla linea FL3, garantiamo al meglio il trasporto pubblico in vista dell’eccezionale flusso di turisti e pellegrini verso i luoghi sacri della Capitale e del Lazio», ha dichiarato Fabrizio Ghera, assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio. «Ringrazio Trenitalia per aver accolto la nostra proposta: il potenziamento del servizio porterà vantaggi concreti anche ai cittadini, che nei weekend potranno contare su un’offerta rafforzata e più efficiente».
TUTTE LE FERMATE FL3 Viterbo - Roma Tiburtina
Viterbo Porta Fiorentina
Viterbo Porta Romana
Tre Croci
Vetralla
Capranica-Sutri
Oriolo
Manziana-Canale Monterano
Bracciano
Vigna di Valle
Anguillara
Cesano di Roma
Olgiata
La Storta-Formello
La Giustiniana
Ipogeo degli Ottavi
Ottavia
Roma San Filippo Neri
Roma Monte Mario
Gemelli
Roma Pineta Sacchetti
Roma Balduina
Appiano
Appiano-Proba Petronia
Valle Aurelia
Roma San Pietro
Quattro Venti
Roma Trastevere
Roma Ostiense
Roma - Lido
Roma Tuscolana
Roma Tiburtina