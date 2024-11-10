Giovani e Impresa: successo per il primo incontro della scuola di formazione politica 'Innovaction' di Forza Viterbo

10/11/2024 - 17:23



VITERBO - Si è tenuto all'Hotel Salus Terme di Viterbo il primo incontro di 'Innovaction - Giovani, Idee e Impresa', un'iniziativa che ha messo al centro il talento e la creatività delle nuove generazioni, promuovendo il dialogo su temi legati all'imprenditorialità giovanile e allo sviluppo economico del territorio.

Fortemente voluto dal segretario provinciale del movimento giovanile di Forza Italia, Angelo Balletti, e dal delegato alle imprese Christian Filoscia, l'evento ha attratto un ampio pubblico di giovani e rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico.

A dare il benvenuto agli ospiti è stato il segretario provinciale di Forza Italia, Alessandro Romoli, che ha elogiato l'iniziativa e ha sottolineato il valore della partecipazione giovanile in politica e nella società.

'Trovare dei giovani che vogliono impegnarsi è fondamentale per costruire il futuro della nostra comunità,' ha dichiarato Romoli, aggiungendo che Forza Italia rappresenta un 'contenitore affidabile' per chi desidera realizzare i propri obiettivi in un ambiente stimolante e collaborativo.

Nel suo intervento Balletti ha esortato i giovani a essere protagonisti attivi della propria crescita personale e professionale. 'Vogliamo giovani del fare,' ha affermato, 'giovani che vogliono trasformare le idee in azioni concrete, con l'impegno come parola chiave per affrontare le sfide di oggi.' Balletti ha ribadito l'importanza del 'fare squadra' e del sostenersi a vicenda, aspetti che ritiene essenziali per una crescita solida e duratura.



Nel corso dell'incontro, illustri ospiti hanno arricchito il dibattito con i loro contributi e competenze. Il Prof. Tommaso Saso, Presidente di ManagerItalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, ha condiviso le sue riflessioni sull'importanza di un approccio manageriale consapevole e orientato al futuro, incoraggiando i giovani a sviluppare le proprie capacità di leadership e innovazione. A seguire, l'Ing. Ernesto La Rosa, Presidente di Virgilio 2080, ha illustrato le prospettive e le sfide legate al mondo dell'impresa, presentando strategie per trasformare le idee in progetti concreti che rispondano alle esigenze del mercato e della società contemporanea.



'Innovaction' ha ricevuto un forte apprezzamento da parte dei partecipanti, che hanno lasciato l'evento motivati e determinati a investire nel proprio futuro, consapevoli dell'importanza dell'impegno e della collaborazione. Questo incontro, oltre a rappresentare un successo per Forza Italia Giovani, ha evidenziato il potenziale della provincia di Viterbo come luogo di innovazione e crescita per le nuove generazioni.