Giornata nazionale in memoria delle vittime delle marocchinate

Ciotti, presidente Anvm:'Una commemorazione per dimenticare queste tragiche vicende'

17/05/2023 - 14:55







TUSCANIA - Con lo slogan 'Basta omertà', saranno commemorati 60.000 donne e uomini italiani violentati delle truppe coloniali francesi durante la seconda guerra mondiale, nel periodo 1943-1944.



Domani, alle ore 19, a Tuscania, presso il monumento ai Caduti sarà deposto un omaggio floreale. Parteciperanno Silvano Olmi, vice presidente nazionale dell'ANVM e Valentina Rinaldi, referente locale del sodalizio. L'evento patriottico ha ricevuto il patrocinio dell'amministrazione comunale di Tuscania.



Nella Tuscia, che nel 1944 ebbe a registrare un centinaio di stupri, altre iniziative sono previste per la prossima settimana e saranno comunicate per tempo.



La manifestazione è organizzata dall'Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate, presieduta da Emiliano Ciotti, sodalizio che da tanti anni ricerca documenti e testimonianze su queste tragiche vicende e si avvale della collaborazione di un gruppo di avvocati, ricercatori storici, giornalisti e scrittori.



Molti sono i Comuni che furono flagellati dagli stupri di guerra compiuti dai magrebini inquadrati nell'esercito d'oltralpe. Infatti, le violenze da parte dei coloniali francesi contro i civili italiani iniziarono con lo sbarco in Sicilia nel luglio 1943, proseguirono in Campania, nelle provincie laziali di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo; in Toscana nel senese e nel grossetano e sull'isola d'Elba, per terminare alle porte di Firenze nel luglio 1944.



'Ringrazio i cittadini, le associazioni e le amministrazioni locali di tutta Italia che hanno aderito alla manifestazione patriottica – dichiara Emiliano Ciotti, presidente nazionale ANVM e autore di libri sull'argomento – nel 1943-1944 tante donne e uomini subirono sofferenze inenarrabili e purtroppo queste tragiche vicende non sono ancora conosciute da gran parte del popolo italiano.



La storia non si cancella – conclude Ciotti – chi ha subito queste violenze non può essere dimenticato ed è per questo che chiediamo da anni l'approvazione di una legge statale che istituisca ufficialmente la Giornata in memoria delle Vittime da celebrarsi il 18 maggio.'







ANVM, Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate