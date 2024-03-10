Giancarlo Turchetti contro la chiusura estiva della linea ferroviaria Roma-Bracciano-Capranica-Viterbo: Inaccettabile

10/03/2024 - 10:47



VITERBO - 'La chiusura estiva della linea ferroviaria Roma-Bracciano-Capranica-Viterbo è inaccettabile'. A dichiararlo è il segretario generale della Uil di Viterbo, Giancarlo Turchetti.

'Con un comunicato del 17 febbraio 2024 Rfi - ha detto Turchetti - ha annunciato la chiusura estiva dal 14 giugno al 10 settembre 2024 della linea delle Fs-Fl3 (Roma-Bracciano-Capranica-Viterbo) per i lavori di ammodernamento tecnologico. In primo luogo riteniamo inaccettabile che tale decisione sia stata presa senza nessun confronto con i cittadini e i loro rappresentanti nelle istituzioni i sindaci e i comitati dei pendolari. Nulla si sa ancora sulle alternative che Rfi e la regione Lazio porranno in essere per alleviare le difficoltà che i lavoratori pendolari dovranno affrontare. Si parla di servizi sostitutivi bus'.

'Rfi - prosegue Turchetti- non si pone problemi e giustamente i comitati e i sindaci protestano e la nostra organizzazione sindacalec vuole aggiungere la propria voce alla protesta. Sappiamo di iniziative che i sindaci hanno preso e stanno prendendo. Riteniamo importante come Uil sottolineare le tanti difficoltà che tale chiusura comporterà rispetto la mobilità dei cittadini tra Viterbo e Roma'.

'I lavori programmati - continua il segretario generale della Uil Viterbo - che si dicono in preparazione di un eventuale raddoppio, potrebbero essere svolti in soggezione di esercizio, in maniera che non procurino uno stop alla circolazione dei treni e conseguenze sulle strade dove i pendolari saranno costretti a riversarsi con mezzi propri o bus difficili da trovare. Da considerare che 1 bus trasporta 50-60 persone. I treni che percorrono la linea ferroviaria sono stracarichi e un treno trasporta fino a 1000 persone. Quindi, quanti bus servono per trasportare mille persone? Questo è il primo punto da affrontare e la politica deve spingere Rfi a rispettare gli utenti e concordare tempi per evitare la chiusura della linea, programmando i lavori affinché vengano svolti senza sospensioni del servizio'.