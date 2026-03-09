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Giampieri (FdI): 'Daniele Sabatini commissario straordinario del circolo di Montefiascone'
A confermarlo Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia
09/03/2026 - 15:44

MONTEFIASCONE - 'Fratelli d'Italia comunica il commissariamento del Circolo di Montefiascone e la contestuale nomina di Daniele Sabatini a commissario straordinario, con l'obiettivo di radicare sempre di più il partito sul territorio in stretta sinergia con i dirigenti, militanti e amministratori locali a tutela della massima serietà e trasparenza.

Al capogruppo di FdI, presso il Consiglio Regionale del Lazio, è affidato il compito di guidare il circolo in questa fase di riorganizzazione. L'obiettivo prioritario resta il consolidamento dell'azione politica sul territorio, garantendo unità e continuità operativa.

Il partito rivolge altresì un ringraziamento a Mirko Zuffi per il lavoro svolto e la disponibilità dimostrata nel corso del suo mandato. Fratelli d'Italia conferma la volontà di proseguire con determinazione il proprio percorso politico, ponendosi con rinnovato vigore al servizio dei cittadini e delle istanze della comunità'.


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