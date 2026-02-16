Gestione rifiuti, la Provincia di Viterbo convoca i Comuni per un incontro sul Piano provinciale

Il 20 febbraio confronto istituzionale sulla Valutazione ambientale strategica (VAS) per raccogliere osservazioni e proposte dei territori

16/02/2026 - 12:48



VITERBO - La Provincia di Viterbo ha convocato per il prossimo 20 febbraio, alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili, un incontro istituzionale dedicato all'evoluzione del procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzato all'adozione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

L'iniziativa rappresenta un momento di confronto con i Comuni del territorio, attori primari del sistema locale. Al centro dell'incontro vi sarà la condivisione delle osservazioni pervenute al 'documento di scoping' trasmesso dalla Regione Lazio, nell'ambito del procedimento di VAS.

L'obiettivo è raccogliere contributi, osservazioni e proposte da parte delle amministrazioni comunali, al fine di costruire un documento quanto più possibile condiviso e coerente con le esigenze dei territori. La Provincia intende promuovere un percorso partecipato che consenta di definire uno strumento strategico fondamentale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile del sistema di gestione dei rifiuti a livello provinciale.