'Generazione giovani, nuove visioni per il futuro', il 17 gennaio a Viterbo l'incontro della Cisl

Un'opportunità di confronto tra giovani, istituzioni e sindacato per discutere aspirazioni sociali e lavorative

14/01/2025 - 09:25



VITERBO - 'Generazione giovani, nuove visioni per il futuro' è il titolo dell'incontro organizzato dalla Cisl di Viterbo per il prossimo 17 gennaio che mette al centro il mondo delle giovani generazioni in ascolto dei loro desideri e prospettive per il futuro.

'L'idea - afferma Elisa Durantini, Segretaria Generale della Cisl Viterbo - è quella di capire, attraverso focus specifici condotti da professionisti, quelle che sono le aspirazioni dei ragazzi di oggi dal punto di vista sociale e lavorativo. Come sindacato abbiamo la responsabilità e anche il compito di instaurare un sano dialogo con loro ancora prima che si affaccino al mondo del lavoro, informandoli sui loro diritti e sviluppando potenziali, ma contestualmente anche fargli comprendere adeguatamente il ruolo delle organizzazioni sindacali ai giorni nostri'.

'Il progetto - prosegue Durantini - è partito da una precisa fotografia del territorio fatta attraverso un questionario a ragazzi tra i 18 e i 30 anni, che andava a delineare aspettative lavorative e politiche. L'incontro, che vedrà la partecipazione degli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore di Viterbo “Francesco Orioli”, “Paolo Savi”, “Mariano Buratti” e “Santa Rosa”, darà la possibilità a tutti di fare domande e scambiare opinioni con i relatori'.

Saranno presenti per i saluti istituzionali Antonella Sberna, VicePresidente del Parlamento Europeo, Alvaro Marucci Prorettore dell'Università della Tuscia; seguiranno poi Francesco Boscheri Segretario Federale dei Giovani Democratici di Viterbo, Luca Mattia Schiada Responsabile Gioventù Nazionale di Viterbo, Angelo Balletti Coordinatore Giovani Forza Italia Viterbo, Francesca Pietrangeli Responsabile Giovani Movimento Civico, Marta De Alexandris Presidente Universo Giovani Viterbo, Luca Libriani Dirigente sindacale FP Cisl, Francesca Pistone Centro Studi Cisl del Lazio. Alla tavola rotonda istituzionale presenzieranno Chiara Frontini Sindaca di Viterbo, Alessandro Romoli Presidente della Provincia di Viterbo, Domenico Merlani Presidente Camera di Commercio Viterbo, Antonello Aurigemma Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Enrico Coppotelli Segretario Generale Cisl Lazio e Daniela Fumarola, Segretaria Generale Aggiunta della Cisl Nazionale.

L'evento, aperto a tutti, si terrà nella sede del Palazzo Provinciale alle ore 9,30.