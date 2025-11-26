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Fratelli Onofri: da oltre 40 anni a Viterbo, la passione per infissi e serramenti che trasformano la casa in comfort e sicurezza
Dal 1985, la professionalità a servizio del cliente: consulenza su misura, installazione certificata ed assistenza post vendita
Serena
26/11/2025 - 07:06
di Serena D'Ascanio

BASSANO IN TEVERINA - Dal 1985, Fratelli Onofri trasforma le case di Viterbo e del Lazio in luoghi dove il comfort, la sicurezza e la bellezza convivono. Non si tratta solo di vendere finestre o porte: si tratta di dare vita ai sogni di chi abita la propria casa. Ogni serramento installato, ogni porta posata, ogni dettaglio curato racconta una storia di passione, esperienza e dedizione. Il fondatore Aldo Onofri, che ha poi passato il testimone ai tre figli Alessandro, Andrea e Paolo - “Il bravo imprenditore non è quello che ha idee brillanti, ma colui capace di creare l'ambiente ideale dove le stesse possano nascere.” Racconta Alessandro Onofri -  Ed è proprio questo spirito che guida l’azienda da oltre quarant’anni.

Con Fratelli Onofri, ogni progetto diventa unico. Ogni cliente è ascoltato, ogni esigenza valutata con attenzione. Che si tratti di una finestra, di una porta blindata, di persiane, zanzariere o tende, tutto viene studiato su misura, per combinare funzionalità, estetica e durata nel tempo. I materiali sono scelti con cura, i partner selezionati tra i migliori del settore, e l’installazione è effettuata da tecnici certificati e altamente qualificati, con sistemi garantiti fino a dieci anni. Non è un servizio che finisce con la posa: Fratelli Onofri accompagna il cliente anche dopo, con assistenza post-vendita, manutenzione e supporto continuo.

Il catalogo è vasto e pensato per ogni tipo di abitazione: serramenti esterni, finestre, porte-finestre e sistemi di chiusura isolanti, persiane e tapparelle per garantire comfort termo-acustico, zanzariere pratiche ed eleganti, portoni blindati robusti ma raffinati, porte interne e soluzioni filo muro capaci di armonizzarsi perfettamente con ogni ambiente. Ogni prodotto nasce dall’idea che la casa sia un luogo speciale, dove la luce, la sicurezza e l’eleganza si incontrano.

Fratelli Onofri non è solo un’azienda: è un partner radicato nel territorio della Tuscia e del Lazio, con un legame profondo con la comunità e la storia edilizia locale. Servire città come Viterbo, Roma e le zone limitrofe non significa solo lavorare sul territorio: significa contribuire a costruire abitazioni migliori, più sicure e più belle, con prodotti che durano nel tempo e valori che restano.

Scegliere Fratelli Onofri significa affidarsi a un’azienda che unisce esperienza, passione e professionalità. Significa avere al proprio fianco una squadra che accompagna il cliente in ogni fase: dalla consulenza iniziale alla progettazione su misura, dall’installazione certificata al post-vendita. Significa trasformare la propria casa in uno spazio che racconta la propria storia, con serenità e sicurezza.

Fratelli Onofri: da oltre 40 anni la certezza che la tua casa merita il meglio, oggi e domani.

 

 

F.LLI ONOFRI

VIA ENRICO MATTEI SNC

BASSANO IN TEVERINA (VT) 01030

Mob. 0761.407029

Cell. 350. 9949792




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