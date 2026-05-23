Francigena ad Acquapendente, due settimane di eventi tra cultura, sapori e tradizioni

Dal 24 maggio al 7 giugno torna il cartellone promosso dal Comune con passeggiate, degustazioni, mostre e lottava edizione di Francigena con Gusto lungo la Via Francigena

23/05/2026 - 10:47



ACQUAPEDONE - Due settimane di eventi lungo la Via Francigena, attraverso un cammino di cultura, tradizioni, sapori e comunità: questo è 'Francigena ad Acquapendente', promosso dal Comune in collaborazione con Associazione Culturale Arisa, Teatro Boni, Slow Food, Unicoop Etruria, Associazione Europea delle Vie Francigene, Fisar, Avis, Aned. All'interno del cartellone anche l'ottava edizione di 'Francigena con Gusto'.

Domenica 24 maggio 2026 si parte con un appuntamento all'insegna della solidarietà. In Piazza Girolamo Fabrizio sono previsti alle ore 16.30 l'arrivo del progetto Francigena Aned (Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto) l'inaugurazione della sezione di Acquapendente dell'Aido (Associazione italiana per la donazione organi).

Nella domenica successiva, il 31 maggio, è in programma 'A spasso lungo la Via Francigena', un percorso tra arte, storia e paesaggi alla scoperta dei luoghi della cultura di Acquapendente. Dal 5 al 7 giugno torna, per l'ottavo anno, 'Francigena con Gusto'. Nel chiostro di San Francesco, tre giorni dedicati a cultura, sapori e memoria collettiva, tra prodotti locali, incontri e tradizioni.

Venerdì 5 giugno alle ore 17.30 l'inaugurazione della mostra collettiva 'Orme creative' a cura di Giulia e Stefano Menichelli, con esposizione delle opere di Giulia Menichelli, Moreno Lanzi, Carla Vaccarelli, Piero Mariani e Margarita Vera che interpretano il legame tra arte e cammino. A seguire (ore 18) la tavola rotonda 'Sostenibilità, tradizioni agricole e moto lento' con la partecipazione della sindaca Alessandra Terrosi, di Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia e di Lilli Di Cristoforo, responsabile di Lazio Unicoop Etruria. Al termine banchi di assaggio con prodotti tipici della Tuscia offerti da Coop Tirreno con la collaborazione di Fisar Sommelier Delegazione Tuscia.

Sabato 6 giugno alle 11 'Dalle mani alla tavola' con l'associazione Le Mariette di Forlimpopoli, in collaborazione con Unicoop Etruria. Alle 18.30 l'inaugurazione ufficiale di 'Francigena con Gusto' 2026 e alle 19 apertura dei banchi d'assaggio dedicati allo street food della tradizione. Infine, domenica 7 giugno alle 10.30 'Passi e Assaggi', esplorazione alla scoperta di Acquapendente e dei suoi gioielli lungo il tracciato della Via Francigena aquesiana, allietata da soste gourmet con i prodotti Coop in collaborazione con Fisar.

Per ulteriori informazioni: www.comune.acquapendente.vt.it.