Forza Italia attiva filo diretto tra cittadini e politica locale

16/05/2020 - 09:49



VETRALLA - Riceviamo e pubblichiamo:

Il neo commissario di Forza Italia Vetralla Gennaro Giardino già a lavoro per collaborare con le varie problematiche che affliggono il paese, e lo fa creando un filo diretto tra cittadini e politica locale.

Inviateci le vostre proposte su reclami di disservizi e segnalazioni, una sorte di collaborazione tra cittadini che propongono delle soluzioni per migliorare il nostro paese e politica locale.

E' possibile presentare a Forza Italia Vetralla segnalazioni, proposte e reclami sui servizi e sull'attività del nostro comune, o inviare suggerimenti e consigli da poter proporre in amministrazione con il nostro Consigliere Comunale Dario Bacocco.

Forza Italia Vetralla, infatti, sta elaborato una procedura di collaborazione diretta per la gestione delle informazioni, delle segnalazioni e dei reclami dei concittadini, al fine di raccogliere notizie utili e monitorarli in maniera sistematica e stimolare la cultura dell'ascolto.

Tutto quanto inviato o comunicato dai cittadini viene valutato dal Responsabile di Forza Italia Vetralla Gennaro Giardino e consultato con il Consigliere Comunale Dario Bacocco che a sua volta dopo una attenta valutazione le più significative verranno proposte in occasione dei consigli Comunali per le possibili attività di miglioramento.

Il commissario Forza Italia Vetralla

Gennaro Giardino