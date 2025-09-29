Fondi per studenti fragili, Perazzini attacca la Regione Lazio

Stop alla comunicazione aumentativa e alternativa dal 2026/27: scelta sbagliata, a rischio i più deboli

29/09/2025 - 09:57



VITERBO - 'Gli interventi a favore dei ragazzi più fragili non possono essere oggetto di mistificazioni né di strumentalizzazioni politiche. Il consigliere Sabatini sostiene che la Regione non ha effettuato alcun taglio alla comunicazione aumentativa e alternativa (Caa) ma evidentemente dimentica che l'ultima determinazione della Regione Lazio, datata 23 giugno 2025, ha messo nero su bianco la fine dell'intervento regionale sulla comunicazione aumentativa e alternativa, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, per le scuole di Viterbo e dell'intero territorio laziale'.

La capogruppo di 'Viterbo 2020' Melania Perazzini interviene sui fondi destinati agli studenti con bisogni speciali. 'Ci sono argomenti che toccano la vita quotidiana di molte famiglie, e che per noi restano una 'zona protetta' dalle strumentalizzazioni politiche. Sono temi che affrontiamo con rispetto e profonda apprensione e per questo non accettiamo manipolazioni.

Da parte dell'amministrazione Frontini non c'è stato alcun 'allarmismo', come afferma Sabatini, ma l'immediata e doverosa presa di posizione contro un provvedimento sbagliato, di cui gli unici a farne le spese sarebbero stati gli studenti più fragili. Prenderemmo atto con soddisfazione se Fratelli d'Italia e la maggioranza che governa la Regione si fossero finalmente accorti del grave errore commesso e corressero ai ripari. Era quanto chiesto a gran voce, a suo tempo, dall'Assessora ai Servizio Sociali Rosanna Giliberto e da tutti noi esponenti dell'amministrazione, che avevamo comunque cercato di porre rimedio a questo taglio con uno stanziamento speciale di 540 mila euro, attingendo a risorse comunali.'