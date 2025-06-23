Fondi per la comunicazione alternativa: a Viterbo tutto fermo, genitori in attesa

23/06/2025 - 08:53



VITERBO - Comunicazione aumentativa alternativa, a quanto ammontano i contributi riservati al Comune di Viterbo? E quando arriveranno? 'Doveroso per la Regione Lazio dare risposte' dichiara il gruppo consiliare del Partito Democratico che ha raccolto le segnalazioni di numerosi genitori preoccupati per la mancanza di notizie certe, in vista del nuovo anno scolastico. Il timore delle famiglie è che i loro figli vengano tagliati fuori dalla possibilità di usufruire di questo strumento fondamentale per l'inclusione e il benessere di ragazzi con difficoltà comunicative.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è un insieme di strategie e tecniche per facilitare e migliorare la capacità di comunicazione in persone con bisogni comunicativi complessi, avvalendosi di strumenti aggiuntivi. Nei giorni scorsi la Regione Lazio, su iniziativa del consigliere di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini, ha annunciato di aver aumentato i fondi destinati alla CAA. Ad oggi però, nonostante un'interrogazione della consigliera Lina Delle Monache, non è dato sapere né l'entità dei contributi destinati al Comune di Viterbo né i tempi di erogazione.

'La nostra preoccupazione poggia su elementi fattuali: ogni anno l'atto amministrativo regionale viene pubblicato a maggio, siamo a fine giugno e tutto tace; è cambiato il metodo di richiesta dei contributi che vengono ora distribuiti a pioggia ai vari Comuni mentre la precedente amministrazione regionale aveva previsto che fossero gli istituti scolastici a presentare richiesta in base ai reali fabbisogni della popolazione studentesca'.

'E' vergognoso - incalza il PD - che i contributi vengano distribuiti senza tenere conto dell'aumento del 30% dei fabbisogni registrato dalle strutture scolastiche, con il rischio di tagli ai servizi che andrebbero a escludere quasi la metà dei bambini aventi diritto'.

A fronte di tutto ciò, e con il nuovo anno scolastico alle porte, il gruppo consiliare Pd chiede alla Regione 'a quanto ammontano le risorse destinate al Comune di Viterbo e quando arriveranno? Perché ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito'.

Gruppo consiliare Partito democratico Comune Viterbo