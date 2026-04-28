Fondazione Vulci, Laura Allegrini alla presidenza: ingresso di De Carolis in Consiglio comunale

Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli: Scelta di prestigio, ora una nuova fase per la valorizzazione del territorio

28/04/2026 - 09:36



VITERBO - Cambio ai vertici e nuovi equilibri istituzionali a Viterbo. Laura Allegrini è stata nominata presidente della Fondazione Vulci, incarico che ha comportato le sue dimissioni dal ruolo di consigliere comunale per incompatibilità.

A commentare la nomina sono gli onorevoli Mauro Rotelli e Antonella Sberna, insieme ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, che hanno espresso “congratulazioni per un incarico di grande prestigio e responsabilità”.

Nel loro intervento, i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato il lavoro svolto da Allegrini in Consiglio comunale, evidenziando “competenza, capacità di incidere nel dibattito politico e attenzione concreta alle esigenze della città”, qualità che, secondo loro, potranno ora essere messe al servizio della valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico legato al sito di Vulci.

Con l’uscita di Allegrini dall’aula consiliare, entra Marco De Carolis, primo dei non eletti nella lista e già assessore nella precedente amministrazione.

“A entrambi rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro – concludono Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli – certi che sapranno offrire un contributo qualificato e costruttivo nei rispettivi ruoli, al servizio della comunità e del territorio”.

La nomina alla Fondazione Vulci segna così un passaggio significativo per la gestione e la promozione di uno dei più importanti poli archeologici del Lazio, con l’obiettivo di rafforzarne attrattività e sviluppo culturale.