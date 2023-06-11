Folcarelli a Montefiascone, vittoria e titolo regionale

Marathon Est! Est!! Est!!!

11/06/2023 - 21:19



MONTEFIASCONE - Il cambio di data e di distanza ha fatto più che bene alla Marathon Est! Est!! Est!!! che a Montefiascone (VT) ha eletto i nuovi campioni regionali della specialità, oltre a mettere la parola fine al circuito della Maremma Tosco Laziale e a portare avanti l’altra challenge del New Marathon Lazio.

Vittoria e titolo per Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli) che ha volato i 60 km del percorso per un dislivello di ben 2.200 metri in 3h14’12”. Una gara completamente solitaria la sua, con il secondo, Samuele Giuseri (Piesse Cycling) arrivato dopo 5’28”, terzo Angelo Guiducci (Team Bike Palombara Sabina) a 8’33”. Fra le donne prima piazza per Greta Recchia (Happy Bike) che in 4h12’38” ha staccato di 34’08” Fabia Romana Costantini (Team Bike Palombara) e di 53’03” Simona Cianchella (Team Bike Palombara).

Questi i nuovi campioni regionali: Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli/OP), Samuele Giuseri (Piesse Cycling/ELMT), Riccardo Ciotoli (Piesse Cycling/M1), Marco Cellini (CTM Ciclismo/M2), Angelo Guiducci (Team Bike Palombara Sabina/M3), Giulio De Prosperiis (Team Bike Palombara Sabina/M4), Luca Chiodi (Team Bike Palombara Sabina/M5), Zefferino Grassi (Kento Racing Team/M6), Giuseppe Zamparini (Race Mountain Folcarelli/M7), Mario Tozzi (Ciociaria Bike/M8), Greta Recchia (Happy Bike/W1), Simona Cianchella (Team Bike Palombara/W2).

Nel percorso medio di 35 km per 1.200 metri il successo è arriso a Massimo Ubaldini (Gc Tondi Sport) primo in 2h06’19” con 1’36” su Stefano Sensi (Scuola Mtb Montefiascone, la società organizzatrice) e 2’28” su Mirko Pietrangeli (Team Bike Viterbo 2002). A Cristina Spagnolo (Likemtb) la gara femminile in 3h00’46” davanti a Elena Maria Saffioti (Full Gas Bike Team) a 58” e a Emanuela Frattaroli (Pronicycling) a 18’23”.

Ben 282 gli arrivati distinti fra i vari percorsi, gestiti anche grazie ai tanti volontari messi a disposizione dalle associazioni del territorio, a cui va un sentito grazie come agli sponsor, all’amministrazione comunale di Montefiascone presente con il Sindaco Giulia De Santis che ha dato il via alla gara. Grazie anche a tutti coloro che hanno messo a disposizione i propri terreni per il passaggio del biker, qualcosa che in un periodo così difficile per la gestione di un evento sportivo offroad non può passare inosservato. Se la Marathon Est! Est!! Est!!! è ormai una delle grandi classiche nazionali il merito è anche loro.