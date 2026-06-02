Flavio Roda torna a Lazio Pianeta Sci: la Tuscia protagonista tra premi e riconoscimenti

Alla 43ª edizione della storica manifestazione della FISI Lazio-Sardegna saranno premiati lo Sci Club Viterbo 97, Francesco Dimitri, Romolo Parenti, Umberto Macchi e Maria Giuseppina Caporossi

02/06/2026 - 16:58



VITERBO – Tutto pronto per la 43ª edizione di “Lazio Pianeta Sci”, l’appuntamento che da oltre quattro decenni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati degli sport invernali del Lazio. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Lazio-Sardegna della FISI, andrà in scena sabato 6 giugno nella prestigiosa Sala Rossa delle Piscine del Foro Italico e si annuncia come una grande festa dello sport, della passione e della tradizione.

A rendere ancora più prestigioso l’evento sarà la presenza del presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, che torna a Lazio Pianeta Sci a due anni dalla sua ultima partecipazione. Ad accoglierlo sarà il presidente del Comitato Regionale Lazio-Sardegna, Andrea Ruggeri, padrone di casa di una manifestazione che quest’anno assume un significato particolare dopo una stagione segnata dal successo dell’Italia e dall’entusiasmo generato dai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, importante volano per la promozione delle discipline invernali.

Come da tradizione, Lazio Pianeta Sci celebrerà gli atleti, le società e i dirigenti che si sono distinti nel corso dell’ultima stagione. Tra i protagonisti figurano Sara Proietti Cignitti, campionessa italiana Under 16 di sci di fondo, Giada Maria D’Onofrio, seconda classificata ai Campionati Italiani Assoluti di Snowboard Cross, e Andrea Piccone, medaglia di bronzo nello slalom gigante ai Campionati Italiani Aspiranti. Da sottolineare anche il successo del Winter Sport Club di Subiaco, vincitore della Coppa Italia di Skiroll.

Importante il riconoscimento riservato agli atleti della Tuscia. Tra i premiati spicca Francesco Dimitri, portacolori dello Sci Club CZERO6, vincitore del 3° Circuito Master Appenninico nella categoria A5, campione regionale di slalom e gigante, secondo classificato nel Trofeo Mechelli e recentemente convocato nella Nazionale Italiana Master di sci alpino.

Premio anche per il compagno di squadra Romolo Parenti, campione regionale di slalom nella categoria B8, mentre lo storico Sci Club Viterbo ’97 riceverà un riconoscimento per il prestigioso secondo posto ottenuto nella classifica per team del 3° Circuito Master Appenninico.

Tra gli atleti dello sci club presieduto da Stefano Zucchi saranno inoltre premiati Maria Giuseppina Caporossi, vincitrice del titolo regionale di slalom gigante nella categoria C7, e Umberto Macchi, protagonista di una stagione di alto livello culminata con la vittoria del Circuito Master Appenninico e il secondo posto nel Trofeo Mechelli.

La cerimonia vedrà inoltre la partecipazione di numerose personalità del mondo sportivo, politico e dell’informazione specializzata. Nel corso dell’evento saranno consegnate onorificenze a dirigenti, tecnici e collaboratori che si sono distinti nell’ambito delle attività federali, oltre a riconoscimenti per sponsor e partner che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle iniziative del Comitato Lazio-Sardegna e degli sci club affiliati.

Una giornata di festa che conferma Lazio Pianeta Sci come una delle manifestazioni più sentite e rappresentative del panorama sportivo regionale, capace di valorizzare risultati, passione e impegno di un movimento in continua crescita.