CIVITA CASTELLANA - Non basta una prestazione di carattere al Flaminia Civita Castellana per evitare la sconfitta contro il Follonica Gavorrano. Gli ospiti si impongono al Madami per 2 a 1, sfruttando al meglio le occasioni create e approfittando dell’inferiorità numerica dei padroni di casa, rimasti in dieci a inizio ripresa dopo l’espulsione di Lisari.
La cronaca del match
Il primo tempo si gioca su ritmi equilibrati, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Il Flaminia si rende pericoloso al 18’ con un tiro dalla distanza di Ricozzi, che costringe Antonini a una parata in tuffo. Al 39’ ci prova Arrighini per gli ospiti, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner, Pino sfiora il vantaggio con un tiro di poco fuori. Prima dell’intervallo, Kondaj ha una buona occasione di testa, ma la palla finisce alta. Si va al riposo sullo 0-0.
La ripresa si apre subito con un episodio che condizionerà il match: dopo appena un minuto, Lisari viene espulso per un fallo su Pino, lasciando il Flaminia in inferiorità numerica. Al 4’ arriva il vantaggio ospite con Pignat, che sugli sviluppi di un calcio piazzato trova il guizzo vincente in area.
Nonostante l’uomo in meno, il Flaminia non si arrende e trova il pareggio al 32’ con Tascini, bravo a insaccare con un diagonale preciso. La gioia dura però appena due minuti: al 34’ Pino riporta avanti il Follonica Gavorrano con un colpo di testa in tuffo su cross di Kondaj.
Nel finale i padroni di casa provano a reagire, ma la difesa ospite regge fino al triplice fischio. Il Flaminia esce sconfitto, ma con la consapevolezza di aver lottato fino alla fine. Ora serve ripartire subito per tornare a fare punti.
FLAMINIA CIVITA CASTELLANA 1 - 2 FOLLONICA GAVORRANO
RETI: 4’ st Pignat (FG), 32’ st Tascini (FCC), 34’ st Pino (FG)
FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Nespola, Falli, Zanchi, Lisari, Ricozzi, Lo Zito, Malaccari (42’ st Mattei), Benedetti, Tascini, Casoli, Ciganda.
A disp.: Brusca, Morgantini, Igini, Massaccesi, Celentano, Orlandi, Sirbu, Brasili.
All.: Nofri Onofri.
FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Masini (30’ st Scartoni), Pino (37’ st Brunetti), Kondaj, Scartabelli (20’ st Tatti), Lo Sicco, Bramante, Arrighini (20’ st Giustarini).
A disp.: Romano, Gianneschi, Souare, Cret.
All.: Masi.
ARBITRO: Vazzano di Catania. Assistenti: Cammarota di Nola, Conforti di Salerno.
NOTE: Ammonito Falli. Espulso Lisari. Recupero: 2’ pt, 4’ st.