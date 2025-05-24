Fine settimana intenso per la Libertas Pilastro tra Anguillara e Viterbo

Al via il campionato regionale federale di solo dance e il 15° trofeo delle Stelline

24/05/2025 - 15:24



VITERBO - Doppio impegno nel fine settimana per gli atleti della Libertas Pilastro, infatti, ad Anguillara sabato 24 inizia il Campionato Regionale Federale di pattinaggio specialità solo dance valido per la qualificazione al Campionato Italiano, alla selezione sono iscritte 9 atlete per la categoria divisione: Carlotta Giannini, Maria Casciani, Nina Savoia, Giada Morelli, Valentina Tartaglia, Eva Frateiacci Angelica Silvestri, Aurora Arcangeli, Annalisa Cardella, e 2 nella categoria Nazionale: Asia Baldini, Gioia Colella.

L’altro impegno sabato e domenica il 15° Trofeo delle Stelline presso il Centro Sportivo Sacro Cuore, trofeo promozionale interregionale per atleti dai 4 anni divisi per età e grado di difficoltà a cui sono iscritti circa 200 atleti della Campania delle associazioni: Pink Star, Skating Club e Accademia Pattinaggio e del Lazio con le associazioni: Fulgur, ADS Rocket e Libertas Pilastro organizzatore della manifestazione.

A tutti gli atleti un grosso “in bocca al lupo” per buoni risultati.