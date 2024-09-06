Finass Assicurazioni Atletica Viterbo e Atletica Alto Lazio in raduno dal 4 al 7 settembre a Montalto di Castro

Importante per riprendere gli allenamenti sospesi ad agosto. Festeggiato l'oro nel disco paralimpico di Tapia

06/09/2024 - 12:18



MONTALTO DI CASTRO - Dopo qualche anno di interruzione la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo e l’Atletica Alto Lazio ripropongono ai loro atleti e tecnici, il tradizionale raduno di fine estate a Montalto di Castro.

Ad ospitare i viterbesi così come nel recente passato l’Hotel Key Club che ha messo a disposizione degli atleti i suoi rinnovati impianti sportivi e la sua piscina, mentre il comune di Montalto ha concesso l’utilizzo del campo di atletica, dove da qualche anno è ripartita l’atletica giovanile grazie all’impegno della Polisportiva Montalto, Massimo Maietto ed Omar Sacco.

Un raduno che ha come finalità, oltre naturalmente a quella di aggregazione per i giovani atleti viterbesi, quella di levare un po’ di ruggine dopo il periodo di interruzione degli allenamenti di agosto, in vista della ripresa delle attività agonistiche previste nei mesi di settembre e ottobre 2024.

L’occasione del raduno è stata propizia per festeggiare la conquista a Parigi il 5 settembre, del titolo Paralimpico nel disco di Oney Tapia, atleta delle Fiamme Azzurre di Roma che da febbraio si allena stabilmente a Viterbo sotto la guida tecnica di Sergio Burratti e Antonino Morabito, e che ha costruito un ottimo rapporto di amicizia e collaborazione con gli atleti locali.