Finanziamento regionale per la Torre dell'Orologio di Bassano in Teverina

Il progetto prevede il recupero dell'orologio e il miglioramento dell'illuminazione della torre

09/01/2026 - 09:29



BASSANO IN TEVERINA - Il comune di Bassano in Teverina ha ottenuto un finanziamento dalla regione Lazio, nell'ambito dei finanziamenti le dimore storiche, per un intervento di recupero e valorizzazione della Torre dell'Orologio, simbolo storico del borgo.

Il progetto prevede il recupero dell'orologio e il miglioramento dell'illuminazione della torre, con l'obiettivo di aumentarne la funzionalità e la visibilità, contribuendo al decoro urbano e alla valorizzazione del centro storico.

'Si tratta di un'occasione importante per continuare a migliorare il nostro borgo e investire sulla sua identità storica e culturale – dichiara il sindaco Alessandro Romoli –. La Torre dell'Orologio è un punto di riferimento per la comunità e per i visitatori: valorizzarla significa investire sulla qualità degli spazi pubblici'.