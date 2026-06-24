Filippo Ferri campione nazionale al Trofeo Pinocchio 2026: trionfo degli Arcieri delle Due Torri

Medaglia doro a Terni per il giovane talento della società di Bassano in Teverina.

24/06/2026 - 10:51



BASSANO IN TEVERINA – Una giornata da incorniciare per gli Arcieri delle Due Torri, protagonisti assoluti alla Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio 2026, la più prestigiosa manifestazione italiana dedicata al tiro con l’arco giovanile.

A regalare il risultato più prestigioso è stato Filippo Ferri, che ha conquistato la medaglia d’oro nella propria categoria laureandosi campione nazionale al termine della competizione disputata a Terni. Un successo che porta sul gradino più alto del podio i colori della società bassanese e della rappresentativa del Lazio.

La finale nazionale del Trofeo Pinocchio rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso selettivo che coinvolge i migliori giovani arcieri italiani attraverso le fasi provinciali e regionali. Giungere all’atto conclusivo è già motivo di grande prestigio; vincere il titolo nazionale significa invece affermarsi ai vertici del movimento giovanile italiano.

Per Filippo Ferri la medaglia d’oro rappresenta il coronamento di anni di impegno, allenamenti e crescita sportiva, accompagnato dal lavoro dei tecnici Claudio Burratti e Sabrina Benedetti, che ne hanno seguito il percorso contribuendo al raggiungimento di questo importante traguardo.

La trasferta umbra ha regalato soddisfazioni anche grazie alla presenza di altri tre giovani atleti degli Arcieri delle Due Torri: Cloe Canfora, Maria Chiara Fossi e Salvatore Centi Gais, anch’essi qualificati alla finale nazionale dopo aver superato brillantemente le selezioni regionali.

Un risultato particolarmente significativo per la società, che è riuscita a portare ben quattro atleti alla più importante competizione giovanile italiana del settore, confermando la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni sul vivaio e sulla formazione delle nuove generazioni di arcieri.

Dietro il successo di Filippo Ferri c’è infatti l’impegno dell’intero staff tecnico degli Arcieri delle Due Torri, composto da Sauro Calderari, Claudio Burratti, Stefano Foresi e Sabrina Benedetti, che quotidianamente lavorano con passione e competenza per la crescita sportiva e umana dei giovani atleti.

La società ha inoltre voluto ringraziare l’amministrazione comunale di Bassano in Teverina per il sostegno e la vicinanza dimostrati nel tempo verso l’attività sportiva e i progetti dedicati ai giovani del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Davide Ceriani, dal consiglio direttivo, dai tecnici e dalle famiglie degli atleti per un risultato che entra di diritto tra le pagine più significative della storia recente della società.

La vittoria nazionale di Filippo Ferri e la qualificazione di quattro giovani arcieri alla finale di Terni confermano gli Arcieri delle Due Torri come una delle realtà più competitive del panorama laziale, premiando un modello basato su passione, dedizione e valorizzazione dei talenti del territorio.