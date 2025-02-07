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Festival 'Iubilemus Deo' domani la benedizione dell'organo del Duomo di Tarquinia
07/02/2025 - 16:19

 

 

 

TARQUINIA - Sabato 8 febbraio alle ore 18.30 nel Duomo di Tarquinia si apre il Festival organistico 'Iubilemus Deo', con il rito della benedizione dell'organo da parte del vescovo di Civitavecchia-Tarquinia Gianrico Ruzza e il concerto inaugurale del Maestro Luca Purchiaroni. Il maestoso organo a canne di Nicola Morettini del 1879, tornato all'antico splendore dopo un laborioso restauro, troverà finalmente di nuovo la sua voce potente al termine del breve e suggestivo rito della benedizione, accompagnato dalle voci della Cappella Musicale del Duomo diretta da Walter Rosatini. La liturgia, attraverso letture e preghiere, richiamerà l'importanza della musica sacra come sublime immagine dell'armonia dello spirito e dei carismi. Quindi prenderà il via il grande concerto di inaugurazione, dal titolo 'Laudate Dominum in chordis et organo', con musiche di Bach, Mozart, Lefébure-Vely, Karg-Elert, Morandi, Yon, Dubois, Lebègue e Mailly, che consentiranno al pubblico di afferrare tutta la potenza espressiva dell'organo, nei suoi vari timbri e registri.

 

 

Luca Purchiaroni si è diplomato in Organo al Conservatorio 'Santa Cecilia' di Roma col maestro L. Celeghin e in Clavicembalo con il maestro P. Bernardi, con il massimo dei voti e la lode. Ha collaborato con Zubin Mehta, Sigiswald Kujiken, il London Simphony Choir, l'Orchestra di Radio Sophia e l'Orchestra Sinfonica di Roma. È stato organista delle Udienze Generali del Papa e della chiesa di Sant'Ignazio da Loyola a Roma. Ha pubblicato per le università di Cambridge e di Castilla La Mancha, l'Archivio di Stato e varie riviste musicologiche. Insegna Organo dei Licei Musicali Statali 'Farnesina' di Roma e 'Galileo Galilei' di Civitavecchia, dove è anche organista della Cattedrale.

 

 

Il Festival 'Iubilemus Deo' è realizzato grazie alla partecipazione della Regione Lazio, grazie al patrocinio del Comune di Tarquinia e della Provincia di Viterbo e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, dell'Accademia Tarquinia Musica, del Lions Club di Tarquinia e di Unicoop Tirreno




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