Festa della Madonna della Quercia e celebrazione Patto d'amore

Attenzione alla viabilità

14/09/2025 - 11:54



VITERBO - Festa della Madonna della Quercia e celebrazione Patto d'amore, attenzione alla viabilità. In occasione dell'importante ricorrenza storica e religiosa in programma questo pomeriggio (14 settembre), il comando di polizia locale ha emanato l'apposita ordinanza (n. 572 del 9-9-2025) con alcuni provvedimenti riguardanti il traffico e la sosta veicolare.

Oltre alle interruzioni e alle deviazioni del traffico a La Quercia, si ricordano i provvedimenti previsti per oggi 14 settembre in occasione della grande processione per il 558esimo Patto d'amore tra la Madonna della Quercia, patrona della diocesi di Viterbo, e la città di Viterbo:

– divieto di sosta a partire dalle 14, nel piazzale antistante la chiesa di santa Maria del Paradiso, via del Paradiso, viale Trieste, in via e piazza del Santuario.

– A partire dalle ore 16, limitatamente al passaggio della processione, sarà interdetta la circolazione veicolare nelle vie sopra menzionate. Il flusso veicolare proveniente da Bagnaia in direzione Viterbo centro verrà deviato in strada Acquabianca, fatto salvo il traffico locale de La Quercia. Su strada Acquabianca, all'altezza della rotatoria di strada Acquarossa, verrà segnalata l'interruzione della circolazione veicolare su viale Fiume, in direzione Viterbo centro.

– Durante lo svolgimento della processione, interruzione della circolazione veicolare anche su via Po, in direzione viale Trieste - salvo l'accesso dei residenti a via Milano e via Po - con interdizione del transito nell'area di intersezione di via Po, via Zara, via Friuli. Saranno inoltre interdetti tutti i flussi veicolari delle vie che si immettono su viale Trieste e via del Santuario.

In caso di necessità saranno adottate ulteriori misure riguardanti la circolazione veicolare. La versione integrale dell'ordinanza è consultabile alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .