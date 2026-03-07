Ferrovie dello Stato acquisisce gli asset di Titagarh Firema: passo decisivo per sbloccare i treni della Roma-Viterbo

Sabatini: 'Si può finalmente uscire dalla vicenda dei treni fantasma'

07/03/2026 - 05:47



VITERBO - 'Accogliamo con soddisfazione l'acquisizione degli asset di Titagarh Firema da parte di Ferrovie dello Stato, con la speranza che questa novità possa sbloccare anche la consegna dei treni sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo. Grazie al governo Meloni, che ha favorito questa operazione, la Regione potrà uscire da una situazione molto imbarazzante, creata dalla precedente Giunta Zingaretti, quella cioè dei 'treni fantasma' e delle fideiussioni fasulle; treni che sono stati acquistati e lautamente pagati dalla Regione, ma mai consegnati. Ringraziamo quindi il Governo per questa importante iniziativa, oltre al presidente Francesco Rocca e all'assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, per aver gestito la vicenda con grande serietà e senso di responsabilità, e per aver attuato, nonostante ciò, un grande piano di potenziamento della ferrovia Roma- Viterbo.

Grazie agli investimenti messi in campo sull'infrastruttura, negli ultimi mesi si sono infatti registrati consistenti miglioramenti. Un ringraziamento va anche all' onorevole Mauro Rotelli per l'impegno costante al fianco del nostro territorio rivolto al rilancio del settore infrastrutturale e dei trasporti del Lazio'.