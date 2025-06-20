Ferrovia Roma-Viterbo, al via l'evento: 'Ultima corsa sul tracciato di Besenzanica'

20/06/2025 - 11:43



VITERBO - Sabato 21 giugno avrà luogo l'evento itinerante «Ultima corsa sul tracciato di Besenzanica», da Flaminio a Morlupo, a bordo dei treni della ferrovia regionale ex concessa Roma–Civita Castellana–Viterbo.

Si tratta di un viaggio simbolico per salutare il tracciato storico del 1932, progettato dall'ingegnere Ernesto Besenzanica, e celebrare l'avvio dei lavori di raddoppio tra Riano e Morlupo, promossi dalla Regione Lazio nell'ambito di un più ampio intervento di ammodernamento della linea, che prenderanno il via lunedì prossimo, dopo anni di attese. Alla stazione di Morlupo è previsto un saluto dell'Assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e del Sindaco di Morlupo, Ettore Iacomussi.

L'evento vede l'adesione di Italia Nostra ASP – Sezione di Roma, dell'ORT – Osservatorio Regionale sui Trasporti, al quale aderisce anche TrasportiAmo, promotrice dell'iniziativa, dell'AEC – Associazione Europea Ferrovieri, del Comitato Ferrovia dei Due Mari, attivo per la riapertura della linea Civitavecchia–Capranica–Orte, del GRAF – Gruppo Romano Amici della Ferrovia, del Centro Culturale Soratte, del CESMOT – Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti, della FIMF-Federazione Italiana Modellisti ferroviari e Amici della Ferrovia e del gruppo social BUS 4578, impegnato nel recupero del bus storico ex Atac Fiat 418. Partner Media dell'iniziativa è Ferrovie.it.

«L'inizio dei lavori segna l'avvio di un rinnovamento atteso da oltre un decennio, fondamentale per riportare la RomaNord al centro della mobilità dell'area Flaminia e della Tuscia. Con 'Ultima corsa sul tracciato di Besenzanica' celebriamo ciò che la linea è stata e sarà, in un viaggio che simbolicamente mantiene viva la sua memoria e la proietta verso il futuro, consapevoli delle sfide ancora da affrontare. Questa iniziativa rappresenta quel legame imprescindibile, un ponte tra storia e innovazione, perché senza passato non c'è futuro», dichiara il Presidente dell'Associazione TrasportiAmo, David Nicodemi. «Un sincero ringraziamento va alle associazioni, ai comitati e a Ferrovie.it, partner media dell'iniziativa, che hanno aderito con entusiasmo e che, come noi, riconoscono nelle ferrovie un importante strumento sostenibile per la tutela e lo sviluppo del territorio nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici. Ringraziamo inoltre l'Assessore regionale Ghera, il cui contributo è stato determinante per avviare l'opera di rinnovamento, e il Sindaco Iacomussi per la loro disponibilità».