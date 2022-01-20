Ferrovia Roma Nord, Zingaretti: ''In arrivo 6 nuovi treni''

Ma viaggeranno solo nella tratta urbana. Pendolari freddi: ''Erano previsti già da 4 anni. E solo nel 2025 forse li vedremo''

20/01/2022 - 07:06



VITERBO – Il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha annunciato ieri l’arrivo di 11 nuovi treni per le ferrovie ex concesse ''cinque per la ferrovia Roma-Lido e sei per il tratto urbano della Roma-Viterbo, per rilanciare due tratte importanti per il trasporto pubblico della Capitale''. Esclusa sembrerebbe quindi la tratta extraurbana o alta del tracciato della ferrovia Roma Nord, quella che attraversa la Tuscia, da Catalano alla Città dei Papi.

I nuovi treni dovrebbero comunque alleviare le pene quotidiane degli utenti della Roma Nord, linea che in tempi recenti tra ritardi e cancellazioni si è aggiudicata il Trofeo Caronte come peggiore ferrovia regionale.

''La decisione – ha aggiunto Zingaretti sui nuovi treni - fa parte del processo di passaggio delle due linee dal Comune di Roma all’amministrazione regionale, con Cotral e Astral. Con l’impegno dei primi 100 milioni di euro, arriveranno sulla nuova linea Metromare per Ostia cinque nuovi treni, mentre sei saranno destinati alla Roma- Viterbo. Ora avanti con la massima velocità sulla rigenerazione dei vecchi treni e con i lavori sull’infrastruttura''.

A stretto giro di posta è arrivato anche il commento del Comitato pendolari della Ferrovia Roma Nord, che come San Tommaso se non vede non crede: ''Prosegue la 'sindrome da annunciazione' da parte della Regione Lazio. Questi treni sono a piano dal 2018, ma arriveranno forse nel 2025, quindi sono (o meglio dovrebbero essere) già stati acquistati''.