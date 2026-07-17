Ferento Teatro Festival, questa sera Ambra Angiolini porta in scena La misteriosa scomparsa di W

Al Teatro Romano di Ferento lattrice debutta anche come regista con il testo di Stefano Benni: uno spettacolo tra ironia, malinconia e riflessione sul mondo contemporaneo

17/07/2026 - 12:05



VITERBO – Prosegue la magia del Ferento Teatro Festival 2026 con un nuovo appuntamento di grande rilievo. Questa sera, venerdì 17 luglio alle ore 21.15, il Teatro Romano di Ferento ospiterà Ambra Angiolini protagonista dello spettacolo “La misteriosa scomparsa di W”, tratto dall’opera di Stefano Benni.

Per l’artista si tratta di un progetto particolarmente significativo: oltre a essere interprete, Ambra Angiolini firma per la prima volta anche la regia dello spettacolo, prodotto dal Teatro Carcano di Milano.

Al centro della storia c’è W, una donna che si risveglia improvvisamente “non a posto”, costretta a fare i conti con promesse non mantenute, rapporti difficili e frammenti di vita andati in pezzi. Sul palco prende forma il viaggio di una persona alla ricerca di quei frammenti perduti, nel tentativo non solo di recuperarli, ma di ricomporli in una nuova forma.

Definito dalla stessa Angiolini un “soliloquio di gruppo”, lo spettacolo alterna momenti comici e passaggi più profondi, leggerezza e malinconia, costruendo un dialogo diretto con il pubblico. Una narrazione che parte dall’immaginario visionario di Stefano Benni per raccontare fragilità, trasformazioni e la complessità dell’essere umano.

A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione saranno le installazioni della Cracking Art, movimento artistico nato nel 1993 e conosciuto a livello internazionale per le opere realizzate con plastica rigenerata. Gli elementi scenici diventano così una metafora degli scarti del mondo che possono trasformarsi in nuove possibilità, entrando in relazione con la storia di W e il suo percorso di ricostruzione.

Lo spettacolo vede le composizioni sonore di Dardust, il light design di Marco Filibeck, la scenografia di Chiara Modolo, i costumi di Gentucca Bini, le creazioni artistiche di Cracking Art e l’assistenza alla regia di Beatrice Cazzaro.

Il Ferento Teatro Festival 2026, in programma dall’11 luglio al 19 agosto, propone un cartellone con 23 appuntamenti complessivi tra il Teatro Romano di Ferento e l’area delle Antiche Terme, con sei prime nazionali.

Diretta da Patrizia Natale per il Consorzio Teatro Tuscia, la manifestazione è riconosciuta dal Ministero della Cultura ed è sostenuta da Comune di Viterbo, Regione Lazio, Fondazione Carivit e Ance. Il festival è inoltre partner del percorso “Viterbo Tuscia 2033 Capitale Europea della Cultura”.