Ferento Teatro Festival, alle Antiche Terme arriva 'Mamma, piccole tragedie minimali'

Giovedì 16 luglio lo spettacolo tratto dall'opera di Annibale Ruccello con Rino Di Martino. Prima della rappresentazione visita guidata gratuita al sito archeologico

15/07/2026 - 15:29



VITERBO - Proseguono gli eventi al Ferento Teatro Festival 2026. Giovedì 16 luglio, presso l'area antiche terme, sarà la volta di Mamma, piccole tragedie minimali. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 19,30 e sarà preceduto dalla visita guidata al sito, a partire dalle ore 18,30. La produzione T.T.R. - Teatro di Tato Russo - porta a Ferento uno dei testi più originali e inquieti della drammaturgia napoletana del secondo Novecento, scritto da Annibale Ruccello, con Rino Di Martino, regia Antonella Morea, aiuto regia e ideazione scene Giovanni Piscitelli.

Con questo testo Annibale Ruccello registrò l'esigenza di rimettere il proprio corpo e le proprie possibilità di performer solista al centro della propria autorialità, dopo il successo di Ferdinando. Il testo debuttò nel luglio del 1986 a Montalcino e segnò il ritorno in scena in veste di attore dello stesso Ruccello: fu la sua ultima interpretazione prima della scomparsa, il 12 settembre successivo.

Lo spettacolo è composto da quattro brevi atti unici - Le fiabe, Maria di Carmelo, Mal di denti e La telefonata - che mettono in scena altrettante figure materne, ciascuna a suo modo distorta. Solo una di esse incarna il difficile compito tradizionale della madre; le altre sono donne gelide, assorbite dall'apparire, incapaci di uscire da un malessere che le consuma in silenzio. A tenerle in piedi - o in ostaggio - è la televisione: le telenovelas, i rotocalchi, la pubblicità si sovrappongono alle confidenze private, gli slogan agli inni liturgici. «Una folla di donne attorniate da ragazzini che si chiamano Morgan, Deborah, Samanta», come spiega la regista nelle sue note, «nelle cui conversazioni si confondono messaggi personali, echi televisivi, slogan di rotocalchi». Realizzazione scene Up Stage, costumi I Dominorosa, luci Salvatore Palladino, trucco Vincenzo Cucchiara.

L'edizione 2026 del Ferento Teatro Festival, in programma dall'11 luglio al 19 agosto, interessa sia il teatro romano di Ferento che l'area antiche terme. 15 eventi al teatro romano, 8 all'area antiche terme, 6 prime nazionali.

Diretto da Patrizia Natale per il Consorzio Teatro Tuscia, il Ferento Teatro Festival 2026, riconosciuto dal Ministero della Cultura, è sostenuto da Comune di Viterbo, Regione Lazio, Fondazione Carivit e Ance. Ferento Teatro Festival è partner dell'iniziativa Viterbo Tuscia 2033 Capitale Europea della Cultura.

Il palco delle Antiche Terme, vicinissimo allo spettatore, consente a chi assiste di vivere con ancora più contatto e partecipazione diretta la performance artistica. L'orario degli spettacoli – le ore 19:30 – permette di usufruire di un particolare 'disegno luci' naturale che aggiunge suggestione a suggestione.

Ulteriore pregio di questa rassegna, la visita guidata e gratuita all'area archeologica alle ore 18:30. La visita è curata da Archeotuscia. Parallelamente si svolge anche il progetto L'età delle meraviglie, riservato agli over 65.

L'ETÀ DELLA MERAVIGLIA

Ferento Teatro Festival si fa strumento di coesione territoriale grazie al progetto 'L'età della meraviglia', realizzato dal Consorzio Teatro Tuscia e dall'ODV Amici di Galiana.

L'iniziativa permette a persone over 65 e ai soci dei centri polivalenti Sacrario e Pilastro di partecipare agli spettacoli preserali, accompagnati da un momento conviviale.

L'obiettivo non è la semplice gita, ma la stimolazione cognitiva: utilizzare i temi della drammaturgia per allenare memoria, attenzione ed espressione emotiva, trasformando la serata teatrale in un vero e proprio evento di benessere e invecchiamento attivo.

Il servizio è gratuito e include trasporto dedicato con mezzi privati a cura dell'ODV.

Orari e punti di carico: Partenza ore 17:00 (centro polivalente Sacrario) e ore 17:15 (centro polivalente Pilastro). Rientro indicativo ore 21:00, al termine dell'apericena.

Attivazione: Il servizio richiede un minimo di 8 e un massimo di 20 partecipanti.

Prenotazioni e info (anche per esterni ai centri): Cell. 3382385812.

Il progetto è finanziato nell'ambito dell'avviso pubblico 'Insieme per fare'.

Gli spettacoli alle Antiche Terme hanno inizio alle ore 19:30. Tutti gli spettacoli alle antiche terme sono preceduti, alle ore 18:30, da una visita guidata del sito a cura di Archeotuscia.

Orari e biglietti disponibili sul sito ufficiale www.teatroferento.it e sui circuiti TicketItalia e TicketOne.