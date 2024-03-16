FC Viterbo verso Campus Eur e Ladispoli

Il pre gara di mister Castagnari

16/03/2024 - 08:45



VITERBO - I gialloblù della FC Viterbo sono pronti ad affrontare una quattro giorni che li vede impegnati su due campi: il 17 marzo con il Campus Eur per la 29ª giornata di campionato Eccellenza Lazio (girone A) e il 20 per il recupero della 28 con l'Academy Ladispoli.

La Favl Cimini Viterbo occupa, in questo momento, la 9ª posizione in classifica con 45 punti, frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, di cui due proprio negli ultimi scontri, contro il Montespaccato e contro il Rieti. Tornare alla vittoria è l'imperativo di Mister Castagnari.

Mister quale strategia adotterai per affrontare le prossime partite con Campus e Ladispoli?

Due gare in quattro giorni possono farci riguadagnare terreno. L'Academy Ladispoli sicuramente gioca bene, dicono tutti che sia giovane ma a me sembrano ben preparati. Si può dire che giochiamo a panchine invertite e siamo due allenatori che sicuramente faranno di tutto per superarsi. Loro sono in una posizione di classifica pericolosa, troveremo una squadra con il coltello tra i denti. Affrontiamo due squadre con moduli a specchio, molto simili, sono moduli aperti penso ci saranno parecchi uno contro uno in campo. Chi vince più duelli, può vincere la partita.

Credi che la sosta di domenica ci abbia penalizzati?

La sosta di domenica non ci voleva, siamo stati fermati su quello che è l'aspetto tenuta partita, però andiamo a Roma per fare bene. Con il Ladispoli era una partita in casa e noi veniamo da due sconfitte, aver giocato e un risultato positivo ci avrebbe portati con più entusiasmo a quella con il Campus Eur.

A proposito, che ne pensi del Campus Eur?

Il Campus ha recuperato tutti gli effettivi, è una squadra forte e viene da prestazioni importanti. Per esempio, con la W3 Maccarese non meritava di perdere. Quasi tutto il campionato è stata tra le prime e ora si trova nella posizione che noi abbiamo mantenuto per un certo periodo. Quindi è sicuro che sarà una partita complicata. Da parte nostra, arriviamo a questo incontro dopo due sconfitte consecutive, il che significa che non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. Il nostro obiettivo è superare il Campus in classifica e per farlo dobbiamo giocare al massimo delle nostre capacità. Sappiamo che il Campus sarà determinato a fare bene e a confermare il proprio valore. D'altra parte, noi siamo focalizzati sul miglioramento continuo e ad arrivare più in alto possibile.

Qual è attualmente lo stato di forma della squadra?

La squadra è in buona forma. Abbiamo coltivato molti sogni e ci aspettano ancora due mesi di duro lavoro davanti. C'è quello più difficile adesso, che è sulla testa più che sul fisico, altrimenti butteremmo via un periodo di lavoro intero. Abbiamo fatto bene per quasi quattro mesi, c'è da ripartire per dare forza a ciò che si è un perso di vista dalla partita con il Montespaccato.

Campus Eur-FC Viterbo si gioca domenica 17 marzo alle 11:15, allo stadio Mario Tobia di Roma.

Arbitro: Marco Tavassi della sezione di Tivoli

1° assistente: Marius Ciprian Mocanu-Roma 1

2° assistente: Pierpaolo Perruzza-Frosinone

Il recupero FC Viterbo-Academy Ladispoli mercoledì 20 marzo, alle 15:00, allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello.

Arbitro: Edoardo Vicalvi della sezione di Tivoli

1° assistente: Leonardo Arcidiacono-Roma 1

2° assistente: Andrea Dobosz-Roma 2