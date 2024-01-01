Fate volanti al Parco dei Mostri

Le Winx scelgono Bomarzo per le loro avventure attraverso l'Italia

BOMARZO - Quando il lavoro c’è i risultati arrivano, in poche parole il motto del sindaco Marco Perniconi. E non potrebbe essere diversamente, visto l’ultimo colpo messo a segno dalla sua giunta.

“Nella giornata di venerdì, la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha richiesto la collaborazione del Comune di Bomarzo per la realizzazione del progetto digitale 'Winx Club: la magia dell'Italia', volto a raccontare la diversità e la ricchezza del patrimonio italiano nel linguaggio dei più piccoli”, rende noto il primo cittadino.

“Ciò che ci rende orgogliosi - continua Perniconi - è che siamo stati scelti direttamente dal Ministero, senza aver fatto nessuna richiesta o domanda, segno che tutto il lavoro svolto finora è stato fatto più che bene”.

Bomarzo ed il Parco dei Mostri sono stati scelti tra gli otto luoghi 'magici' italiani che saranno raccontati attraverso le avventure delle fate volanti.

“Il nostro territorio sarà insieme a luoghi eccellenti come, Su Nuraxi La Pelosa della Sardegna, le Isole Eolie, i Sassi di Matera, il lago di Carezza delle Dolomiti, il Tempio di Valadier nelle Marche, Sacra di San Michele in Piemonte - dichiara il Sindaco - noi stiamo lavorando per essere pronti ad accogliere tutti i turisti che vorranno venire a visitare il nostro paese, e che speriamo visiteranno anche altri posti incantati della Tuscia”.

Durante il mese di marzo, la società Rainbow, licenziataria in esclusiva del marchio, inizierà le riprese della serie a Bomarzo, la quale verrà trasmessa sui canali social e digitali della Farnesina e promossa lungo tutta la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo, apportando senza dubbio delle ricadute positive sulla promozione turistica del Territorio.