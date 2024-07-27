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Facundo, Arenas, Scozzari, D'Elia, Sbarzella, Cestra e Wataru sono nuovi giocatori della FC Viterbo
I ragazzi inizieranno la preparazione il prossimo 29 luglio
27/07/2024 - 10:49

VITERBO - La FC Viterbo rende noto di aver siglato un contratto per il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Facundo Graziano, Sergio Arenas Ruilopez, Pasquale D’Elia, Adriano Sbarzella, Lorenzo Cestra e Wataru Yamazato per la stagione 2024/2025 del Campionato di Eccellenza Lazio.

I giocatori si uniranno al gruppo dei 19 che inizieranno la preparazione lunedì 29 luglio prossimo, sul campo di Vallerano, con Mister Lillo Puccica, Mister Federico Tessicini e il DS Tiziano Fioravanti, oltre a tutto lo staff gialloblù.

A tutti i ragazzi va il nostro benvenuto, un buon inizio e l’augurio di una permanenza con i colori gialloblù ricca di successi.




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