Evento cinofilo a Montefiascone

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Montefiascone e Centro Cinofilo degli Etruschi

15/05/2022 - 19:07



MONTEFIASCONE - Comune di Montefiascone e Centro Cinofilo degli Etruschi splendidamente insieme per festeggiare gli amici a 4 zampe. All’interno della location Carrozza D’Oro di Via lungo Lago in programma il Campionato espositivo Acsi incastonato dentro una logistica tematica curata scrupolosamente e nei minimi dettagli dalla Vicesindaca Rosita Cicoria e dal suo staff di consiglieri. Il maltempo non ha frenato l’accorrere di un buon numero di espositori che si sono sfidati all’interno del ring con correttezza e sportività.

A soggetti locali si sono aggiunti cani provenienti dalla capitale e dalle limitrofe regioni della Toscana e dell’Umbria. A visionarli i Giudici Acsi Dottoressa Valentina Chech, Signora Rossana Carotti e Signor Roberto Bracci. Pomeriggio spettacolare con i B.I.S. di Categoria ed i raggruppamenti con una speciale dedica dedicata ai Chihuahua giudicata per l’occasione dall’allevatrice con affisso “Poggio della Rena” Sig.ra Loretta Pezzato.

Nel proseguimento della manifestazione come sempre emozionante lo Show della Junior Handler con i giovani presentatori del futuro che si sono dati battaglia all’interno del ring con i loro amici a 4 zampe. Il Best in Show finale giudicato dal Giudice Sig.ra Rossana Carotti ha visto trionfare il Deutsch Kurzhaar Ras del Sig. Giancarlo Mazzieri, piazza d’onore per il Pastore Tedesco e medaglia di bronzo per il Cocker Spaniel Inglese.

Un particolare ringraziamento da parte del Presidente del Settore Sportivo Nazionale Cinofilia dell’ACSI, Roberto Tedeschi che ha seguito con molto interesse, in duplice veste di Presidente del Settore Cinofilia e Presidente del Comitato Territoriale di Viterbo l’avvicendarsi nei ring tutti i concorrenti ed ha premiato il vincitore del Best in Show, all’Amministrazione Comunale di Montefiascone con l’assessore Dottoressa Rosita Cicoria, agli assessori e consiglieri comunali che si sono avvicendati nelle premiazioni, al main sponsor l’Arca di Noe’ nella persona del suo amministratore delegato ed al suo staff, ed a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.